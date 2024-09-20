В Подмосковье вспыхнул пожар на площади 3,6 тысячи квадратов. Видео

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Пожарные тушат возгорание в производственном здании, сообщили в пресс-службе МЧС РФ (архивное фото)
Пожарные тушат возгорание в производственном здании, сообщили в пресс-службе МЧС РФ (архивное фото) Фото:

Пожарные тушат возгорание площадью 3,6 тысячи квадратных метров в производственном здании в Подольске (Подмосковье). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Подольский ПСГ, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5. Установлено, что горит производственное здание», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что площадь пожара — 3,6 тысячи квадратных метров. 

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Пожарные тушат возгорание площадью 3,6 тысячи квадратных метров в производственном здании в Подольске (Подмосковье). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Подольский ПСГ, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5. Установлено, что горит производственное здание», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что площадь пожара — 3,6 тысячи квадратных метров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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