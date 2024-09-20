Пожарные тушат возгорание в производственном здании, сообщили в пресс-службе МЧС РФ (архивное фото)
Пожарные тушат возгорание площадью 3,6 тысячи квадратных метров в производственном здании в Подольске (Подмосковье). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Подольский ПСГ, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5. Установлено, что горит производственное здание», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что площадь пожара — 3,6 тысячи квадратных метров.
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