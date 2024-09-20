ФСБ и спецназ съехались к колонии Нижнего Тагила. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка снайперов в учебном центре, фсб, оружие, спецназ
Силовики отработали учения по бунту заключенных Фото:

В Нижнем Тагиле сотрудники спецслужб провели учения. Согласно легенде, им пришлось подавить бунт в колонии. Официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева объяснила URA.RU, зачем нужны такие тренировки.

«Учения проводятся на регулярной основе. Сценарий разрабатывается исходя из того, что происходит в стране, берется за основу обстановка. Бойцы заранее не знают сценарий и принимают решение по ситуации, которая перед ними складывается», — объяснила Казанцева.

Как видно на кадрах, условные зеки ломают и поджигают мебель. На их транспарантах красуются лозунги: «Требуем СМИ!», «Требуем остановить беспредел сотрудников ИК!». Потом они вступают в схватку со спецназом, и в итоге «бунт» удается погасить.

Видео: телеканал «Вести-Урал»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле сотрудники спецслужб провели учения. Согласно легенде, им пришлось подавить бунт в колонии. Официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева объяснила URA.RU, зачем нужны такие тренировки. «Учения проводятся на регулярной основе. Сценарий разрабатывается исходя из того, что происходит в стране, берется за основу обстановка. Бойцы заранее не знают сценарий и принимают решение по ситуации, которая перед ними складывается», — объяснила Казанцева. Как видно на кадрах, условные зеки ломают и поджигают мебель. На их транспарантах красуются лозунги: «Требуем СМИ!», «Требуем остановить беспредел сотрудников ИК!». Потом они вступают в схватку со спецназом, и в итоге «бунт» удается погасить. Видео: телеканал «Вести-Урал»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...