В Нижнем Тагиле сотрудники спецслужб провели учения. Согласно легенде, им пришлось подавить бунт в колонии. Официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева объяснила URA.RU, зачем нужны такие тренировки.
«Учения проводятся на регулярной основе. Сценарий разрабатывается исходя из того, что происходит в стране, берется за основу обстановка. Бойцы заранее не знают сценарий и принимают решение по ситуации, которая перед ними складывается», — объяснила Казанцева.
Как видно на кадрах, условные зеки ломают и поджигают мебель. На их транспарантах красуются лозунги: «Требуем СМИ!», «Требуем остановить беспредел сотрудников ИК!». Потом они вступают в схватку со спецназом, и в итоге «бунт» удается погасить.
Видео: телеканал «Вести-Урал»
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