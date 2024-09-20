ФСБ и спецназ съехались к колонии Нижнего Тагила. Видео

20 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Силовики отработали учения по бунту заключенных Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов В Нижнем Тагиле сотрудники спецслужб провели учения. Согласно легенде, им пришлось подавить бунт в колонии. Официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева объяснила URA.RU, зачем нужны такие тренировки. «Учения проводятся на регулярной основе. Сценарий разрабатывается исходя из того, что происходит в стране, берется за основу обстановка. Бойцы заранее не знают сценарий и принимают решение по ситуации, которая перед ними складывается», — объяснила Казанцева. Как видно на кадрах, условные зеки ломают и поджигают мебель. На их транспарантах красуются лозунги: «Требуем СМИ!», «Требуем остановить беспредел сотрудников ИК!». Потом они вступают в схватку со спецназом, и в итоге «бунт» удается погасить. Видео: телеканал «Вести-Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле сотрудники спецслужб провели учения. Согласно легенде, им пришлось подавить бунт в колонии. Официальный представитель свердловского УФСБ Алина Казанцева объяснила URA.RU, зачем нужны такие тренировки. «Учения проводятся на регулярной основе. Сценарий разрабатывается исходя из того, что происходит в стране, берется за основу обстановка. Бойцы заранее не знают сценарий и принимают решение по ситуации, которая перед ними складывается», — объяснила Казанцева. Как видно на кадрах, условные зеки ломают и поджигают мебель. На их транспарантах красуются лозунги: «Требуем СМИ!», «Требуем остановить беспредел сотрудников ИК!». Потом они вступают в схватку со спецназом, и в итоге «бунт» удается погасить. Видео: телеканал «Вести-Урал»