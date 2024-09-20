На Украине заявили, что запаса пшеницы едва хватит на месяц

На Украине столкнулись с критической нехваткой пшеницы. Зерна на перерабатывающих заводах хватит лишь на месяц. Об это рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия „гоняются“ за автомобильными партиями пшеницы», — рассказал Рыбчинский. Его слова передает сайт об агробизнесе Latifundist. Директор «Мукомолов Украины» поделился, что предприятия, которые перерабатывают по сотне тонн зерна в сутки, «гоняются за объемом в 20-30 тонн».
По словам Родиона Рыбчинского, правительство Украины обязало мукомольные предприятия обеспечить запас муки на складах. Его, согласно постановлению, должно хватать на два месяца.
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На Украине столкнулись с критической нехваткой пшеницы. Зерна на перерабатывающих заводах хватит лишь на месяц. Об это рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. «У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия „гоняются“ за автомобильными партиями пшеницы», — рассказал Рыбчинский. Его слова передает сайт об агробизнесе Latifundist. Директор «Мукомолов Украины» поделился, что предприятия, которые перерабатывают по сотне тонн зерна в сутки, «гоняются за объемом в 20-30 тонн». По словам Родиона Рыбчинского, правительство Украины обязало мукомольные предприятия обеспечить запас муки на складах. Его, согласно постановлению, должно хватать на два месяца.