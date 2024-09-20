На Украине заявили, что запаса пшеницы едва хватит на месяц

Союз «Мукомолы Украины: пшеницы едва хватит на месяц
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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Правительство Украины обязало мукомольные предприятия обеспечить запас муки на складах Фото:

На Украине столкнулись с критической нехваткой пшеницы. Зерна на перерабатывающих заводах хватит лишь на месяц. Об это рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия „гоняются“ за автомобильными партиями пшеницы», — рассказал Рыбчинский. Его слова передает сайт об агробизнесе Latifundist. Директор «Мукомолов Украины» поделился, что предприятия, которые перерабатывают по сотне тонн зерна в сутки, «гоняются за объемом в 20-30 тонн».

По словам Родиона Рыбчинского, правительство Украины обязало мукомольные предприятия обеспечить запас муки на складах. Его, согласно постановлению, должно хватать на два месяца.

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На Украине столкнулись с критической нехваткой пшеницы. Зерна на перерабатывающих заводах хватит лишь на месяц. Об это рассказал директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. «У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия „гоняются“ за автомобильными партиями пшеницы», — рассказал Рыбчинский. Его слова передает сайт об агробизнесе Latifundist. Директор «Мукомолов Украины» поделился, что предприятия, которые перерабатывают по сотне тонн зерна в сутки, «гоняются за объемом в 20-30 тонн». По словам Родиона Рыбчинского, правительство Украины обязало мукомольные предприятия обеспечить запас муки на складах. Его, согласно постановлению, должно хватать на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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