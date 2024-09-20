Свердловчанин отдал 100 рублей и получил 17 миллионов

Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Счастливца или счастливицу ждет суперприз Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов, купив билет за 100 рублей. Подробности розыгрыша URA.RU рассказали в компании «Столото».

«20 сентября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834 120 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области», — сообщил представитель организации.

Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О победителе известно, что он купил свой билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов, купив билет за 100 рублей. Подробности розыгрыша URA.RU рассказали в компании «Столото». «20 сентября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834 120 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области», — сообщил представитель организации. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О победителе известно, что он купил свой билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...