Свердловчанин отдал 100 рублей и получил 17 миллионов

Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов рублей

20 сентября 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Счастливца или счастливицу ждет суперприз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов, купив билет за 100 рублей. Подробности розыгрыша URA.RU рассказали в компании «Столото». «20 сентября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834 120 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области», — сообщил представитель организации. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О победителе известно, что он купил свой билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов, купив билет за 100 рублей. Подробности розыгрыша URA.RU рассказали в компании «Столото». «20 сентября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834 120 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области», — сообщил представитель организации. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О победителе известно, что он купил свой билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей.