Свердловчанин отдал 100 рублей и получил 17 миллионов

Счастливца или счастливицу ждет суперприз
Житель Свердловской области выиграл в лотерее почти 17 миллионов, купив билет за 100 рублей. Подробности розыгрыша URA.RU рассказали в компании «Столото».
«20 сентября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 16 834 120 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области», — сообщил представитель организации.
Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем, возможно, он еще не подозревает о своем везении. О победителе известно, что он купил свой билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей.
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