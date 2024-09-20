Вооруженный спецназ накрыл гостиницу с мигрантами в Екатеринбурге. Видео

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Пресненский суд. Москва, спецназ
В операции принимали участие спецназ и полиция Фото:

В Екатеринбурге в районе Автовокзала вооруженный спецназ провел рейд в гостинице «Колосок» в поисках мигрантов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Полицейские и спецназ организовали операцию по поиску мигрантов. Работа проводилась в хостеле по улице Фурманова, 26», — сказал собеседник. Остальные подробности облавы не раскрываются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия.

Ранее силовики провели облаву на нелегальных мигрантов в Чкаловском районе. Минимум 50 иностранцев увезли на автобусе в отдел полиции.

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В Екатеринбурге в районе Автовокзала вооруженный спецназ провел рейд в гостинице «Колосок» в поисках мигрантов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Полицейские и спецназ организовали операцию по поиску мигрантов. Работа проводилась в хостеле по улице Фурманова, 26», — сказал собеседник. Остальные подробности облавы не раскрываются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия. Ранее силовики провели облаву на нелегальных мигрантов в Чкаловском районе. Минимум 50 иностранцев увезли на автобусе в отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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