В операции принимали участие спецназ и полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Автовокзала вооруженный спецназ провел рейд в гостинице «Колосок» в поисках мигрантов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Полицейские и спецназ организовали операцию по поиску мигрантов. Работа проводилась в хостеле по улице Фурманова, 26», — сказал собеседник. Остальные подробности облавы не раскрываются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что проводились плановые профилактические мероприятия.

Ранее силовики провели облаву на нелегальных мигрантов в Чкаловском районе. Минимум 50 иностранцев увезли на автобусе в отдел полиции.