Свердловскому мэру грозит 15 лет колонии за взятку водонагревателем

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Мера пресечения Трофимову. Первоуральск
Константина Трофимова задержали 18 сентября Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

Уголовное дело на мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова возбудили после того, как директор муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослав Николаев установил ему в доме водонагреватель в обмен на покровительство. Также Трофимову вменяют получение взятки в 3 млн рублей от главы лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной. Обстоятельства дела стали известны на суде в Первоуральске, где мэру избирали меру пресечения.

«Николаев подарил и установил Трофимову водонагреватель взамен за покровительство и попустительство. Яговитина дала взятку около трех миллионов за попустительство», — зачитал материалы дела адвокат задержанного Михаил Толмачев.

Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Сам он вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Уголовное дело на мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова возбудили после того, как директор муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослав Николаев установил ему в доме водонагреватель в обмен на покровительство. Также Трофимову вменяют получение взятки в 3 млн рублей от главы лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной. Обстоятельства дела стали известны на суде в Первоуральске, где мэру избирали меру пресечения. «Николаев подарил и установил Трофимову водонагреватель взамен за покровительство и попустительство. Яговитина дала взятку около трех миллионов за попустительство», — зачитал материалы дела адвокат задержанного Михаил Толмачев. Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Сам он вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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