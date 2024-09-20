Свердловскому мэру грозит 15 лет колонии за взятку водонагревателем

Константина Трофимова задержали 18 сентября Фото: Сергей Бодров © URA.RU

новость из сюжета В Артемовском задержали мэра

Уголовное дело на мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова возбудили после того, как директор муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослав Николаев установил ему в доме водонагреватель в обмен на покровительство. Также Трофимову вменяют получение взятки в 3 млн рублей от главы лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной. Обстоятельства дела стали известны на суде в Первоуральске, где мэру избирали меру пресечения.

«Николаев подарил и установил Трофимову водонагреватель взамен за покровительство и попустительство. Яговитина дала взятку около трех миллионов за попустительство», — зачитал материалы дела адвокат задержанного Михаил Толмачев.

Как ранее сообщало URA.RU, Трофимова задержали 18 сентября и предъявили обвинение по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Сам он вину отрицает и считает, что его специально оговаривают — со свидетелями по делу у него давние счеты. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.