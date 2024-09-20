Песков: спецслужбы РФ будут выяснять причины взрывов в Ливане

20 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы будут расследовать причины взрывов в Ливане. Об этом он заявил в рамках ответа во время конференц-кола. «Никаких обсуждений с региональными игроками не было по этой теме. Но это тема для живого интереса спецслужб. Они будут выполнять свою работу», — уточнил Песков в ответ на вопрос о взрывах в Ливане. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками. Он не имеет информации о причастности США к происшествию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы будут расследовать причины взрывов в Ливане. Об этом он заявил в рамках ответа во время конференц-кола. «Никаких обсуждений с региональными игроками не было по этой теме. Но это тема для живого интереса спецслужб. Они будут выполнять свою работу», — уточнил Песков в ответ на вопрос о взрывах в Ливане. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками. Он не имеет информации о причастности США к происшествию.