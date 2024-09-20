Песков: спецслужбы РФ будут выяснять причины взрывов в Ливане

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы будут расследовать причины взрывов в Ливане. Об этом он заявил в рамках ответа во время конференц-кола.

«Никаких обсуждений с региональными игроками не было по этой теме. Но это тема для живого интереса спецслужб. Они будут выполнять свою работу», — уточнил Песков в ответ на вопрос о взрывах в Ливане.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками. Он не имеет информации о причастности США к происшествию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы будут расследовать причины взрывов в Ливане. Об этом он заявил в рамках ответа во время конференц-кола. «Никаких обсуждений с региональными игроками не было по этой теме. Но это тема для живого интереса спецслужб. Они будут выполнять свою работу», — уточнил Песков в ответ на вопрос о взрывах в Ливане. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не обсуждала эту тему с региональными игроками. Он не имеет информации о причастности США к происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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