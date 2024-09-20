В Кремле заявили о чрезвычайной ситуации в захваченных ВСУ районах Курской области

Дмитрий Песков подтвердил напряженность ситуации в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная. Представитель Кремля добавил, что российские войска ведут операции по восстановлению контроля над этими территориями.
«Наши военные делают свою работу. <…> Контроль будет восстановлен. <.> Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — прокомментировал Песков ситуацию в Курской области.
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