В Кремле заявили о чрезвычайной ситуации в захваченных ВСУ районах Курской области

Песков: ситуация в районах Курской области остается напряженной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков подтвердил напряженность ситуации в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная. Представитель Кремля добавил, что российские войска ведут операции по восстановлению контроля над этими территориями.

«Наши военные делают свою работу. <…> Контроль будет восстановлен. <.> Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — прокомментировал Песков ситуацию в Курской области.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная. Представитель Кремля добавил, что российские войска ведут операции по восстановлению контроля над этими территориями. «Наши военные делают свою работу. <…> Контроль будет восстановлен. <.> Ситуация в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная», — прокомментировал Песков ситуацию в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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