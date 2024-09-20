Губернатор Шумков приехал на инаугурацию к Текслеру

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с женой Ольгой посетил инаугурацию главы Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на мероприятии.
«Дорогой Алексей, как опытный руководитель, ты знаешь, насколько трудным бывает губернаторский хлеб. Настоящий губернатор должен последовательно двигаться вперед. Поздравляю тебя. Ты настоящий губернатор. Удачи и здоровья тебе и твоей семье», — обратился Шумков к Текслеру во время торжественного мероприятия.
Шумков напомнил, что когда-то Курганская область с Челябинской была едина, и сейчас субъекты сохраняют близость и родство. Также на инаугурацию Текслера приехали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава ХМАО Руслан Кухарук и полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
12 сентября инаугурация прошла у Шумкова. Из губернаторов к нему приехали Кухарук и Александр Моор из Тюменской области. Пять лет назад на первую инаугурацию Шумкова приезжал Текслер, который тогда тоже стал новым губернатором Челябинской области.
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