21 сентября 2024
20 сентября 2024

Куда дешевле всего полететь из Тюмени за границу осенью

Из Тюмени осенью дешевле всего полететь в Турцию и ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки за границу из Тюмени осенью начинаются от 80 000 рублей Фото:

Самые бюджетные направления для отдыха осенью из Тюмени — Турция и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова.

«Отдых в Турции и в ОАЭ начинается от 80 000 рублей на человека. Они на данный момент являются самыми бюджетными вариантами для отдыха за границей осенью», — сообщила Светлана Завьялова.

Чуть дороже обойдется отдых в Египте и на Шри-Ланке. Стоимость путевок на одного туриста там начинается от 90 000 рублей. Туры в Таиланд стартуют со 100 000 рублей.

Ранее агентство писало о том, что из Тюмени осенью запускают сразу несколько бортов за границу. Так, прямые рейсы полетят в Египет и на Шри-Ланку.

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Самые бюджетные направления для отдыха осенью из Тюмени — Турция и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «Отдых в Турции и в ОАЭ начинается от 80 000 рублей на человека. Они на данный момент являются самыми бюджетными вариантами для отдыха за границей осенью», — сообщила Светлана Завьялова. Чуть дороже обойдется отдых в Египте и на Шри-Ланке. Стоимость путевок на одного туриста там начинается от 90 000 рублей. Туры в Таиланд стартуют со 100 000 рублей. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени осенью запускают сразу несколько бортов за границу. Так, прямые рейсы полетят в Египет и на Шри-Ланку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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