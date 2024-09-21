Куда дешевле всего полететь из Тюмени за границу осенью

Из Тюмени осенью дешевле всего полететь в Турцию и ОАЭ

22 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Путевки за границу из Тюмени осенью начинаются от 80 000 рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU Самые бюджетные направления для отдыха осенью из Тюмени — Турция и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «Отдых в Турции и в ОАЭ начинается от 80 000 рублей на человека. Они на данный момент являются самыми бюджетными вариантами для отдыха за границей осенью», — сообщила Светлана Завьялова. Чуть дороже обойдется отдых в Египте и на Шри-Ланке. Стоимость путевок на одного туриста там начинается от 90 000 рублей. Туры в Таиланд стартуют со 100 000 рублей. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени осенью запускают сразу несколько бортов за границу. Так, прямые рейсы полетят в Египет и на Шри-Ланку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые бюджетные направления для отдыха осенью из Тюмени — Турция и Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. «Отдых в Турции и в ОАЭ начинается от 80 000 рублей на человека. Они на данный момент являются самыми бюджетными вариантами для отдыха за границей осенью», — сообщила Светлана Завьялова. Чуть дороже обойдется отдых в Египте и на Шри-Ланке. Стоимость путевок на одного туриста там начинается от 90 000 рублей. Туры в Таиланд стартуют со 100 000 рублей. Ранее агентство писало о том, что из Тюмени осенью запускают сразу несколько бортов за границу. Так, прямые рейсы полетят в Египет и на Шри-Ланку.