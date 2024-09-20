От москвички из террариума сбежал питон

В Москве жительница столицы обратилась за помощью к спасателям после того, как из террариума сбежал питон. Хозяйка рептилии опасается за безопасность своего кота, который может стать жертвой змеи.
«Питон уполз из террариума в квартире на проспекте Вернадского. Змею женщине оставила ее дочь — она уехала в отпуск и попросила последить за ее питоном», — говорится в публикации telegram-канала Baza. В планах москвички было покормить змею мышами, но во время обеда питон смог сбежать.
Женщина не смогла самостоятельно поймать питона из-за боязни змей. Она беспокоится, что рептилия может потерять интерес к обычному корму и обратить внимание на кота. В настоящее время спасательные службы уже направлены на место происшествия.
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