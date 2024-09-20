Путин заявил о новом политическом оружии против России

Путин обсудил с членами Совбеза объективную трактовку истории
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин обсудил на совещании тему объективной трактовки истории Фото:

История в последнее время стала использоваться как средство достижения «определенных политических целей» в отношении России, и достичь этих целей Запад пытается недобросовестным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал президент. Его слова приводит сайт Кремля.

Глава государства проводит встречу с членами Совбеза по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Они обсуждают тему объективной трактовки истории.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общественность должна знать врагов России и хранить в памяти имена тех, кто выступал против их страны. Так он прокомментировал идею создания базы данных врагов РФ.

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История в последнее время стала использоваться как средство достижения «определенных политических целей» в отношении России, и достичь этих целей Запад пытается недобросовестным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. «Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал президент. Его слова приводит сайт Кремля. Глава государства проводит встречу с членами Совбеза по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Они обсуждают тему объективной трактовки истории. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общественность должна знать врагов России и хранить в памяти имена тех, кто выступал против их страны. Так он прокомментировал идею создания базы данных врагов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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