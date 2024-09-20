Путин заявил о новом политическом оружии против России

История в последнее время стала использоваться как средство достижения «определенных политических целей» в отношении России, и достичь этих целей Запад пытается недобросовестным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал президент. Его слова приводит
Глава государства проводит встречу с членами Совбеза по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Они обсуждают тему объективной трактовки истории.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общественность должна знать врагов России и хранить в памяти имена тех, кто выступал против их страны. Так он прокомментировал идею создания базы данных врагов РФ.
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