Путин заявил о новом политическом оружии против России

Путин обсудил с членами Совбеза объективную трактовку истории

20 сентября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Путин обсудил на совещании тему объективной трактовки истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU История в последнее время стала использоваться как средство достижения «определенных политических целей» в отношении России, и достичь этих целей Запад пытается недобросовестным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. «Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал президент. Его слова приводит сайт Кремля . Глава государства проводит встречу с членами Совбеза по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Они обсуждают тему объективной трактовки истории. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общественность должна знать врагов России и хранить в памяти имена тех, кто выступал против их страны. Так он прокомментировал идею создания базы данных врагов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

История в последнее время стала использоваться как средство достижения «определенных политических целей» в отношении России, и достичь этих целей Запад пытается недобросовестным способом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. «Последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал президент. Его слова приводит сайт Кремля. Глава государства проводит встречу с членами Совбеза по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Они обсуждают тему объективной трактовки истории. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что общественность должна знать врагов России и хранить в памяти имена тех, кто выступал против их страны. Так он прокомментировал идею создания базы данных врагов РФ.