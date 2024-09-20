Статусный силовик задержал убийцу в Екатеринбурге. Фото

Глава екатеринбургского ОП-3 Шагеев задержал обвиняемого в убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Олегом Дудко, дело о стрельбе в Тимониченко. Екатеринбург, пистолет, табельное оружие, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, огнестрельное оружие
Убийство произошло 16 сентября (архивное фото) Фото:

Начальник екатеринбургского отдела полиции №3 (Кировский район), капитан Рузиль Шагеев задержал 39-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве. Подробности операции и трагедии URA.RU рассказали в силовых структурах города.

Убийство произошло 16 сентября во дворе дома №39 на Парковом переулке. Силовики осмотрели место происшествия, изъяли пакет с вещами, телефон и другие улики. В дальнейшем Шагеев установил адрес проживания подозреваемого, выехал и задержал его.

«Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время опроса он признал вину», — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы свердловского СКР, обвиняемый распивал спиртное с малознакомым мужчиной. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина достал нож и нанес несколько ударов жертве. После этого обвиняемый скрылся с места ЧП.

«Назначен комплекс судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников инцидента. Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу», — заключили в СКР.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник екатеринбургского отдела полиции №3 (Кировский район), капитан Рузиль Шагеев задержал 39-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве. Подробности операции и трагедии URA.RU рассказали в силовых структурах города. Убийство произошло 16 сентября во дворе дома №39 на Парковом переулке. Силовики осмотрели место происшествия, изъяли пакет с вещами, телефон и другие улики. В дальнейшем Шагеев установил адрес проживания подозреваемого, выехал и задержал его. «Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время опроса он признал вину», — сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы свердловского СКР, обвиняемый распивал спиртное с малознакомым мужчиной. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина достал нож и нанес несколько ударов жертве. После этого обвиняемый скрылся с места ЧП. «Назначен комплекс судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников инцидента. Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу», — заключили в СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...