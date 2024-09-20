Статусный силовик задержал убийцу в Екатеринбурге. Фото

Глава екатеринбургского ОП-3 Шагеев задержал обвиняемого в убийстве

20 сентября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Убийство произошло 16 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник екатеринбургского отдела полиции №3 (Кировский район), капитан Рузиль Шагеев задержал 39-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве. Подробности операции и трагедии URA.RU рассказали в силовых структурах города. Убийство произошло 16 сентября во дворе дома №39 на Парковом переулке. Силовики осмотрели место происшествия, изъяли пакет с вещами, телефон и другие улики. В дальнейшем Шагеев установил адрес проживания подозреваемого, выехал и задержал его. «Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время опроса он признал вину», — сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы свердловского СКР, обвиняемый распивал спиртное с малознакомым мужчиной. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина достал нож и нанес несколько ударов жертве. После этого обвиняемый скрылся с места ЧП. «Назначен комплекс судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников инцидента. Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу», — заключили в СКР. Задержание подозреваемого Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник екатеринбургского отдела полиции №3 (Кировский район), капитан Рузиль Шагеев задержал 39-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве. Подробности операции и трагедии URA.RU рассказали в силовых структурах города. Убийство произошло 16 сентября во дворе дома №39 на Парковом переулке. Силовики осмотрели место происшествия, изъяли пакет с вещами, телефон и другие улики. В дальнейшем Шагеев установил адрес проживания подозреваемого, выехал и задержал его. «Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время опроса он признал вину», — сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы свердловского СКР, обвиняемый распивал спиртное с малознакомым мужчиной. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина достал нож и нанес несколько ударов жертве. После этого обвиняемый скрылся с места ЧП. «Назначен комплекс судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников инцидента. Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу», — заключили в СКР.