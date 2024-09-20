Начальник екатеринбургского отдела полиции №3 (Кировский район), капитан Рузиль Шагеев задержал 39-летнего мужчину, который обвиняется в жестоком убийстве. Подробности операции и трагедии URA.RU рассказали в силовых структурах города.
Убийство произошло 16 сентября во дворе дома №39 на Парковом переулке. Силовики осмотрели место происшествия, изъяли пакет с вещами, телефон и другие улики. В дальнейшем Шагеев установил адрес проживания подозреваемого, выехал и задержал его.
«Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Во время опроса он признал вину», — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы свердловского СКР, обвиняемый распивал спиртное с малознакомым мужчиной. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина достал нож и нанес несколько ударов жертве. После этого обвиняемый скрылся с места ЧП.
«Назначен комплекс судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников инцидента. Обвиняемый по ходатайству следствия судом заключен под стражу», — заключили в СКР.
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