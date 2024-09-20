В Челябинске открылась римская пиццерия

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В меню представили 15 вариантов пиццы (архивное фото)
В меню представили 15 вариантов пиццы (архивное фото) Фото:

В центре Челябинска открылась новая римская пиццерия. В меню заведения представили более 15 вариантов итальянского блюда.

«NRAVIZZA — римская пицца, которая тебе поNRAVIZZA. Официально открылись: прям вот совсем официально — теперь точно пора заглянуть в гости!», — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость пиццы составляет от 490 до 790 рублей. Римское исполнение отличает вытянутая прямоугольная форма пиццы и вес в районе 500 грамм. Из напитков гостям предлагают кофе, авторские молочные коктейли, а также на основе чая и газированных напитков.

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В центре Челябинска открылась новая римская пиццерия. В меню заведения представили более 15 вариантов итальянского блюда. «NRAVIZZA — римская пицца, которая тебе поNRAVIZZA. Официально открылись: прям вот совсем официально — теперь точно пора заглянуть в гости!», — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте». Стоимость пиццы составляет от 490 до 790 рублей. Римское исполнение отличает вытянутая прямоугольная форма пиццы и вес в районе 500 грамм. Из напитков гостям предлагают кофе, авторские молочные коктейли, а также на основе чая и газированных напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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