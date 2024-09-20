В Челябинске открылась римская пиццерия

В центре Челябинска открылась новая римская пиццерия. В меню заведения представили более 15 вариантов итальянского блюда.
«NRAVIZZA — римская пицца, которая тебе поNRAVIZZA. Официально открылись: прям вот совсем официально — теперь точно пора заглянуть в гости!», — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте».
Стоимость пиццы составляет от 490 до 790 рублей. Римское исполнение отличает вытянутая прямоугольная форма пиццы и вес в районе 500 грамм. Из напитков гостям предлагают кофе, авторские молочные коктейли, а также на основе чая и газированных напитков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!