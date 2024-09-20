Угледарская группировка ВСУ оказалась в оперативном окружении

Группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении», — передает ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он также добавил, что трассы снабжения перерезаны.
Большинство позиций вокруг Угледара являются российскими, отмечают в силовых структурах. Город полностью простреливается.
Ранее стало известно, что российские войска почти полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре ДНР от снабжения. Она находится под полным огневым контролем ВС РФ.
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