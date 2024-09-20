Угледарская группировка ВСУ оказалась в оперативном окружении

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
Большинство позиций вокруг города заняты ВС РФ Фото:

Группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении», — передает ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он также добавил, что трассы снабжения перерезаны.

Большинство позиций вокруг Угледара являются российскими, отмечают в силовых структурах. Город полностью простреливается.

Ранее стало известно, что российские войска почти полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре ДНР от снабжения. Она находится под полным огневым контролем ВС РФ.

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Группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Об этом сообщили в силовых структурах. «Группировка противника, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении», — передает ТАСС слова собеседника из силовых структур. Он также добавил, что трассы снабжения перерезаны. Большинство позиций вокруг Угледара являются российскими, отмечают в силовых структурах. Город полностью простреливается. Ранее стало известно, что российские войска почти полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре ДНР от снабжения. Она находится под полным огневым контролем ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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