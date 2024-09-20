Из дезертира в герои: признания челябинца, которого судят за самоволку. Фото

Челябинский боец попал под суд за самовольное оставление места службы

20 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Олег Пищурин обвиняется в самовольном оставлении места службы Фото: Олег Пищурин © URA.RU Челябинец Олег Пищурин обвиняется в самовольном оставлении места службы. Его дело рассматривает Магнитогорский гарнизонный военный суд. В разговоре с URA.RU боец признался: когда речь пошла о зачислении в штурмовую роту, испугался и покинул часть. Но после он искупил вину кровью: участвовал в штурмах, получил ранения, был представлен к награде. Сейчас мужчина находится под арестом в военной полиции и ждет суда. Его история — в материале URA.RU. Страх и попытка скрыться Пищурин подписал контракт на четыре месяца в начале сентября 2022 года. Спустя несколько недель в РФ началась частичная мобилизация. Его контракт был автоматически пролонгирован: уволиться со службы он не мог, отпуск не давали, несмотря на все попытки его получить. В мае 2023 года зашла речь про зачисление Пищурина в штурмовую роту. «Я побоялся туда (на фронт) ехать. Отправился домой, где находился до апреля 2024 года», — признается мужчина. Задержание Пищурин был задержан в апреле 2024 года сотрудниками военной полиции. К тому моменту он уже находился в розыске. Мужчина, осознав свою ошибку, попросил отправить его в зону боевых действий, но ему отказали. До июня он был под арестом в военной полиции. Между тем, следствие по делу закончилось, материалы передали в суд. Олег Пищурин обвиняется в самовольном оставлении места службы Скрин: официальный сайт Магнитогорского гарнизонного военного суда «Тогда ко мне подошли и сказали, что я убываю в зону СВО. По прибытии меня определили в штурмовой отряд», — рассказывает Пищурин. Искупление вины и награда После прохождения обучения группу Пищурина отправили на штурм села Новоселовка Первая. Российские военные предприняли несколько попыток занять населенный пункт. Во время штурма по группе, в которой находился Пищурин, начали работать вражеские «птички». Олег Пичугин участвовал в боях за село Новоселовка Первая Фото: Олег Пищурин © URA.RU «Нас начали бомбить дронами, первый попал по ноге, второй дрон кусок руки оторвал, третий дрон по лицу попал. Многие были ранены. Я перемотал раны и попытался выбраться. После нас отправили в зону эвакуации, потом было несколько госпиталей: Авдеевка, Макеевка, Перевальск. Оттуда меня эшелоном отправили в Пермь. Там на руке провели операцию (пересаживали кожу с бедра)», — вспоминает военный. За участие в боевых действиях Пищурина представили к награде. Сейчас документы находятся на согласовании. А уголовное преследование продолжилось После прохождения военно-врачебной комиссии в госпитале Перми Пищурин отправился в часть. Там написал и передал командиру два рапорта: о прибытии и на отпуск по болезни. Ему сказали ехать домой, но вечером того же дня прислали SMS, в которой просили прибыть утром на построение, чтобы уточнить ряд вопросов по документам. «Я приехал. В штабе ко мне снова подошли сотрудники военной полиции и отвели к себе, закрыли. Командир почему-то не стал вникать в ситуацию. Между тем, меня отвели в медроту, где выяснилось — поврежденная рука начала гнить. Меня отпустили и отправили в Челябинск на лечение к хирургу», — говорит Пищурин. В августе он приехал в часть продлить отпуск по болезни. И вновь попал в военную полицию, так и не долечившись. Адвокат Пищурина направил в Магнитогорский гарнизонный военный суд исковое заявление, в котором просит признать действия врио командира военной части незаконными (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU). Также заявление с подобной просьбой было направлено военному прокурору Чебаркульского гарнизона. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ и главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец Олег Пищурин обвиняется в самовольном оставлении места службы. Его дело рассматривает Магнитогорский гарнизонный военный суд. В разговоре с URA.RU боец признался: когда речь пошла о зачислении в штурмовую роту, испугался и покинул часть. Но после он искупил вину кровью: участвовал в штурмах, получил ранения, был представлен к награде. Сейчас мужчина находится под арестом в военной полиции и ждет суда. Его история — в материале URA.RU. Пищурин подписал контракт на четыре месяца в начале сентября 2022 года. Спустя несколько недель в РФ началась частичная мобилизация. Его контракт был автоматически пролонгирован: уволиться со службы он не мог, отпуск не давали, несмотря на все попытки его получить. В мае 2023 года зашла речь про зачисление Пищурина в штурмовую роту. «Я побоялся туда (на фронт) ехать. Отправился домой, где находился до апреля 2024 года», — признается мужчина. Пищурин был задержан в апреле 2024 года сотрудниками военной полиции. К тому моменту он уже находился в розыске. Мужчина, осознав свою ошибку, попросил отправить его в зону боевых действий, но ему отказали. До июня он был под арестом в военной полиции. Между тем, следствие по делу закончилось, материалы передали в суд. «Тогда ко мне подошли и сказали, что я убываю в зону СВО. По прибытии меня определили в штурмовой отряд», — рассказывает Пищурин. После прохождения обучения группу Пищурина отправили на штурм села Новоселовка Первая. Российские военные предприняли несколько попыток занять населенный пункт. Во время штурма по группе, в которой находился Пищурин, начали работать вражеские «птички». «Нас начали бомбить дронами, первый попал по ноге, второй дрон кусок руки оторвал, третий дрон по лицу попал. Многие были ранены. Я перемотал раны и попытался выбраться. После нас отправили в зону эвакуации, потом было несколько госпиталей: Авдеевка, Макеевка, Перевальск. Оттуда меня эшелоном отправили в Пермь. Там на руке провели операцию (пересаживали кожу с бедра)», — вспоминает военный. За участие в боевых действиях Пищурина представили к награде. Сейчас документы находятся на согласовании. После прохождения военно-врачебной комиссии в госпитале Перми Пищурин отправился в часть. Там написал и передал командиру два рапорта: о прибытии и на отпуск по болезни. Ему сказали ехать домой, но вечером того же дня прислали SMS, в которой просили прибыть утром на построение, чтобы уточнить ряд вопросов по документам. «Я приехал. В штабе ко мне снова подошли сотрудники военной полиции и отвели к себе, закрыли. Командир почему-то не стал вникать в ситуацию. Между тем, меня отвели в медроту, где выяснилось — поврежденная рука начала гнить. Меня отпустили и отправили в Челябинск на лечение к хирургу», — говорит Пищурин. В августе он приехал в часть продлить отпуск по болезни. И вновь попал в военную полицию, так и не долечившись. Адвокат Пищурина направил в Магнитогорский гарнизонный военный суд исковое заявление, в котором просит признать действия врио командира военной части незаконными (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU). Также заявление с подобной просьбой было направлено военному прокурору Чебаркульского гарнизона. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ и главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения.