19 сентября 2024

В городе ХМАО дети жестоко избили сверстника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проводит проверку по факту избиения детьми сверстника
Полиция проводит проверку по факту избиения детьми сверстника Фото:

В Нефтеюганске трое детей младше 14 лет жестоко избили сверстника, видеозапись инцидента распространилась в городских telegram-каналах. Полиция проводит проверку.

«Избили мальчика за то, что тот случайно толкнул брата другого мальчика. Прошу провести беседу по поводу поведения на улице», — написал автор поста, разместивший видео в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

В пресс-службе полиции агентству сообщили, что ведомство проводит проверку. «Инцидент произошел вчера [19 сентября]. Сообщение зарегистрировали от мамы, устанавливаем все обстоятельства, после будет принято решение», — сообщили агентству в пресс-службе URA.RU.

В полиции добавили, что так как участники конфликта не достигли 14-летнего возраста, административную ответственность понесут их родители. Самим агрессорам грозит постановка на учет.

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В Нефтеюганске трое детей младше 14 лет жестоко избили сверстника, видеозапись инцидента распространилась в городских telegram-каналах. Полиция проводит проверку. «Избили мальчика за то, что тот случайно толкнул брата другого мальчика. Прошу провести беседу по поводу поведения на улице», — написал автор поста, разместивший видео в telegram-канале «Это Юганск, детка!». В пресс-службе полиции агентству сообщили, что ведомство проводит проверку. «Инцидент произошел вчера [19 сентября]. Сообщение зарегистрировали от мамы, устанавливаем все обстоятельства, после будет принято решение», — сообщили агентству в пресс-службе URA.RU. В полиции добавили, что так как участники конфликта не достигли 14-летнего возраста, административную ответственность понесут их родители. Самим агрессорам грозит постановка на учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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