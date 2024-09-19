В Нефтеюганске трое детей младше 14 лет жестоко избили сверстника, видеозапись инцидента распространилась в городских telegram-каналах. Полиция проводит проверку.
«Избили мальчика за то, что тот случайно толкнул брата другого мальчика. Прошу провести беседу по поводу поведения на улице», — написал автор поста, разместивший видео в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
В пресс-службе полиции агентству сообщили, что ведомство проводит проверку. «Инцидент произошел вчера [19 сентября]. Сообщение зарегистрировали от мамы, устанавливаем все обстоятельства, после будет принято решение», — сообщили агентству в пресс-службе URA.RU.
В полиции добавили, что так как участники конфликта не достигли 14-летнего возраста, административную ответственность понесут их родители. Самим агрессорам грозит постановка на учет.
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