Руководство саморегулируемой организации (СРО) Союз «Строители ЯНАО» обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на власти региона. Чиновники якобы приняли меры по смене руководства СРО, которое сейчас пытается добиться справедливости. Письмо и ответ администрации президента имеются в распоряжении URA.RU
«Во всех муниципальных образованиях ЯНАО, руководители строительных организаций в приказном порядке вызывались в администрации или им поступали телефонные звонки из администрации, где им сообщали, что в случае если они не отзовут ранее выданные доверенности на Общее Собрание и не дадут доверенности на тех лиц, кого им укажут, им больше не дадут никаких заказов, не допустят к участию в тендерах, аукционах, а с существующими контрактами возникнут проблемы. Известно, что данную задачу первого апреля на ВКС поставили замгубернатора ЯНАО по строительству и директор окружного депстроя», — утверждает источник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.
СРО занимается выдачей специалистам компаний лицензий, отсутствие которых будет означать запрет на допуск к строительным работам разных видов. Как отмечают собеседники агентства, в апреле этого года компании переоформили доверенности на участие в собрании СРО, на котором прежнее руководство в лице директора Николая Передереева и председателя правления Сергея Гергарта было отстранено, а места в правлении получили люди связанные с мэриями.
«Изначально годовое заседание СРО было назначено на 25 апреля. 8 апреля правление СРО пожаловалось в правительство округа, прокуратуру и приемную президента на возможное давление со стороны властей. Не получив ответа, 18 апреля собрание решили отменить. Однако уже днем 24 числа с почты замдиректора СРО Дудина пришло письмо о созыве внеочередного собрания организации, в котором он приложил копии листов с подписями за проведение собрания, которые предположительно были сфабрикованы: в них присутствуют подписи людей которые физически не могли их поставить, поскольку находились в других городах», — рассказал URA.RU председатель правления СРО Сергей Гергарт.
Собрание состоялось, было избрано новое правление, в нем оказались: начальник новоуренгойскокого УМХ Эльмар Гаджиев, экс-депутат думы Салехарда Павел Титов, помощник депутата заксобрания Александра Березина, а председателем стал глава подведа мэрии Лабытнанги Сабир Фергалиев. Сменили и директора — им стал бывший замглавы СРО Сергей Дудин.
Смена директора, как считает прежнее руководство СРО, была проведена с нарушениями, регистрация в ЕГРЮЛ была проведена за один день — руководители СРО обратились в суд. В апелляционном порядке были наложены обеспечительные меры на проведение собраний организации.
Конфликт с участием «Строителей Ямала» стал причиной жалоб в профильные министерства, обе палаты парламента РФ, силовые структуры и администрацию президента — в последней сперва перенаправляли жалобу в окружное правительство, но в середине сентября решили переслать ее в Минюст, МВД и ФНС. В администрации президента при этом рассматривать обращение не стали, пояснив, что в нем отсутствуют предложения, заявления или жалобы.
Ранее URA.RU сообщало, что директора Союза «Строители ЯНАО» Николая Передереева пытались сместить с должности, из-за чего он обратился в суд. В июле 2022 года суд встал на сторону Передереева.
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