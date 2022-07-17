В споре за пост главы Союза строителей ЯНАО поставлена точка

Николай Передереев сохранил пост директора Союза «Строители ЯНАО» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Николай Передереев через суд сохранил рабочее место. Как сообщается на сайте окружного рабочего суда, председатель правления организации Михаил Бабийчук, несмотря на ограничительные меры, назначил нового руководителя.

«Передереев Николай Григорьевич, являясь директором СРО Союз „Строители ЯНАО“, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным (ничтожным) заседания и решения Правления СРО Союз „Строители ЯНАО“, состоявшегося 27 апреля 2022 года. Суд решил: исковые требования удовлетворить», — говориться в тексте судебного решения.

Как добавляется в судебном документе, председатель правления Михаил Бабийчук назначил 28 апреля 2022 года нового директора СРО Союз «Строители ЯНАО», несмотря на принятые в 2021 году ограничительные меры. Также члены правления на данном собрании приняли решение разорвать контракт с Николаем Передереевым. Суд принял данные факты во внимание при вынесении решения, которое в течение месяца председатель правления Михаил Бабийчук сможет оспорить.

Агентство обратилось за комментарием в СРО Союз «Строители ЯНАО». На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что директор СРО Союз «Строители ЯНАО» Николай Передереев подал в суд на организацию с целью оспорить свое незаконное увольнение. Помимо этого он добился принятия обеспечительных мер, которые позволят ему сохранить на время разбирательства пост главы компании.

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