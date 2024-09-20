В Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга в школах

20 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

За организацию буллинга в школе будет предусмотрена ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законопроект о профилактике буллинга в школах и других образовательных учреждениях находится на стадии согласования и будет представлен в Госдуму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. «Этот закон мы уже направили в федеральные органы власти, он проходит свое согласование и в этом году будет внесен в Государственную думу», — заявил Метелев в разговоре с ТАСС. Законопроект предусматривает введение определения буллинга, обязанности школ информировать полицию и комиссии по делам несовершеннолетних о случаях травли, а также ответственности для организаторов буллинга. Кроме того, планируется ввести меры по борьбе с кибербуллингом. Социальные сети обязаны будут выявлять и блокировать контент, связанный с травлей, и блокировать страницы пользователей, систематически занимающихся буллингом. Ранее в филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний школьник напал на одноклассников с ножом и молотком. В результате этого пострадали три подростка и один преподаватель. По предварительной версии, причиной нападения могла стать месть. В выходные одноклассница измазала мальчика косметикой, над чем смеялись другие дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о профилактике буллинга в школах и других образовательных учреждениях находится на стадии согласования и будет представлен в Госдуму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. «Этот закон мы уже направили в федеральные органы власти, он проходит свое согласование и в этом году будет внесен в Государственную думу», — заявил Метелев в разговоре с ТАСС. Законопроект предусматривает введение определения буллинга, обязанности школ информировать полицию и комиссии по делам несовершеннолетних о случаях травли, а также ответственности для организаторов буллинга. Кроме того, планируется ввести меры по борьбе с кибербуллингом. Социальные сети обязаны будут выявлять и блокировать контент, связанный с травлей, и блокировать страницы пользователей, систематически занимающихся буллингом. Ранее в филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний школьник напал на одноклассников с ножом и молотком. В результате этого пострадали три подростка и один преподаватель. По предварительной версии, причиной нападения могла стать месть. В выходные одноклассница измазала мальчика косметикой, над чем смеялись другие дети.