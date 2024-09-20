В Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга в школах

Законопроект о профилактике буллинга в школах и других образовательных учреждениях находится на стадии согласования и будет представлен в Госдуму до конца текущего года. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.
«Этот закон мы уже направили в федеральные органы власти, он проходит свое согласование и в этом году будет внесен в Государственную думу», — заявил Метелев в разговоре с ТАСС. Законопроект предусматривает введение определения буллинга, обязанности школ информировать полицию и комиссии по делам несовершеннолетних о случаях травли, а также ответственности для организаторов буллинга.
Кроме того, планируется ввести меры по борьбе с кибербуллингом. Социальные сети обязаны будут выявлять и блокировать контент, связанный с травлей, и блокировать страницы пользователей, систематически занимающихся буллингом.
Ранее в филиале №3 коррекционной школы №68 Челябинска 13-летний школьник напал на одноклассников с ножом и молотком. В результате этого пострадали три подростка и один преподаватель. По предварительной версии, причиной нападения могла стать месть. В выходные одноклассница измазала мальчика косметикой, над чем смеялись другие дети.
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