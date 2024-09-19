19 сентября 2024

Новак и Кухарук обсудили будущее ТЭК и арктической зоны ХМАО

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Александр Новак и Руслан Кухарук обсудили развитие топливно-энергетического комплекса и новых арктических территорий ХМАО
Александр Новак и Руслан Кухарук обсудили развитие топливно-энергетического комплекса и новых арктических территорий ХМАО Фото:

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Югры Руслан Кухарук обсудили будущее топливно-энергетического комплекса и перспективы развития арктической зоны в ХМАО. Об этом сообщает telegram-канал «Правительство России».

«На встрече обсуждались задачи по обеспечению надежности и развитию топливно-энергетического комплекса Югры. В том числе предложения региона по механизмам увеличения объемов нефтедобычи и стимулирования предприятий, ведущих работу в округе», — сообщает «Правительство России».

Также политики обсудили перспективы развития и промышленный потенциал новых арктических территорий ХМАО, Березовского и Белоярского районов. Встречу Кухарук и Новак провели в Челябинской области во время рабочей поездки.

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Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Югры Руслан Кухарук обсудили будущее топливно-энергетического комплекса и перспективы развития арктической зоны в ХМАО. Об этом сообщает telegram-канал «Правительство России». «На встрече обсуждались задачи по обеспечению надежности и развитию топливно-энергетического комплекса Югры. В том числе предложения региона по механизмам увеличения объемов нефтедобычи и стимулирования предприятий, ведущих работу в округе», — сообщает «Правительство России». Также политики обсудили перспективы развития и промышленный потенциал новых арктических территорий ХМАО, Березовского и Белоярского районов. Встречу Кухарук и Новак провели в Челябинской области во время рабочей поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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