Новак и Кухарук обсудили будущее ТЭК и арктической зоны ХМАО

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Югры Руслан Кухарук обсудили будущее топливно-энергетического комплекса и перспективы развития арктической зоны в ХМАО. Об этом сообщает telegram-канал «Правительство России».
«На встрече обсуждались задачи по обеспечению надежности и развитию топливно-энергетического комплекса Югры. В том числе предложения региона по механизмам увеличения объемов нефтедобычи и стимулирования предприятий, ведущих работу в округе», — сообщает «Правительство России».
Также политики обсудили перспективы развития и промышленный потенциал новых арктических территорий ХМАО, Березовского и Белоярского районов. Встречу Кухарук и Новак провели в Челябинской области во время рабочей поездки.
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