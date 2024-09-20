У сооснователя Wildberries Бакальчука проходят обыски

По месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука проводятся обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Проводятся обыски по месту проживания задержанного», — передают РИА Новости слова правоохранительных органов. Издание также добавило, что Бакальчук был задержан на 48 часов 19 сентября по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве.
Сооснователь Wildberries обвиняется в убийстве, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По данным следствия, на текущий момент арестованы 12 человек по этому делу, двое отправлены в изолятор за неповиновение сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. В судебные органы поступило более 20 ходатайств об арестах. Их рассмотрение продолжается в закрытом режиме.
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