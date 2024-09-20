У сооснователя Wildberries Бакальчука проходят обыски

20 сентября 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владислав Бакальчук обвиняется по четырем статьям УК РФ Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk По месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука проводятся обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Проводятся обыски по месту проживания задержанного», — передают РИА Новости слова правоохранительных органов. Издание также добавило, что Бакальчук был задержан на 48 часов 19 сентября по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Сооснователь Wildberries обвиняется в убийстве, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По данным следствия, на текущий момент арестованы 12 человек по этому делу, двое отправлены в изолятор за неповиновение сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. В судебные органы поступило более 20 ходатайств об арестах. Их рассмотрение продолжается в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По месту жительства сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука проводятся обыски. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Проводятся обыски по месту проживания задержанного», — передают РИА Новости слова правоохранительных органов. Издание также добавило, что Бакальчук был задержан на 48 часов 19 сентября по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Сооснователь Wildberries обвиняется в убийстве, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По данным следствия, на текущий момент арестованы 12 человек по этому делу, двое отправлены в изолятор за неповиновение сотрудникам полиции. Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал десять обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries. В судебные органы поступило более 20 ходатайств об арестах. Их рассмотрение продолжается в закрытом режиме.