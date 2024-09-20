Врач рассказала, как сохранить нормальное артериальное давление с помощью диеты

Терапевт Барменкова: для снижения АД следует скорректировать питание

20 сентября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Для снижения АД можно употреблять в пищу темный шоколад, зеленый и черный чай, апельсины и скумбрию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы сохранить нормальное артериальное давление, нужно скорректировать свое питание. Об этом рассказала URA.RU преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия», врач-терапевт, кандидат медицинских наук Юлия Барменкова. «Установлены следующие факторы риска повышения АД, связанные с питанием: высокое потребление соли и алкоголя, низкое потребление фруктов, овощей, молочных продуктов, жирных сортов рыб, дефицит витаминов С и Д», — сообщает терапевт. Она добавила, что для поддержания нормального АД лучше всего подходит средиземноморская диета. По словам Барменковой, продукты, входящие в эту диету, могут снизить АД благодаря сосудорасширяющим свойствам. К ним относится оливковое масло, темный шоколад, зеленый и черный чай, свекольный сок. При повышенном давлении полезны и жирные сорта рыб (сельдь, скумбрия), продукты, содержащие животный белок (мясо, рыба, творог), а также продукты, богатые витамином С (апельсин, шпинат, щавель). Употребление этих продуктов в сочетании с правильным образом жизни поможет при лечении предгипертензиии и гипертонии. Ранее газета Times of India сообщила, что продукты, богатые клетчаткой, могут помочь снизить артериальное давление. К ним относятся овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы сохранить нормальное артериальное давление, нужно скорректировать свое питание. Об этом рассказала URA.RU преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия», врач-терапевт, кандидат медицинских наук Юлия Барменкова. «Установлены следующие факторы риска повышения АД, связанные с питанием: высокое потребление соли и алкоголя, низкое потребление фруктов, овощей, молочных продуктов, жирных сортов рыб, дефицит витаминов С и Д», — сообщает терапевт. Она добавила, что для поддержания нормального АД лучше всего подходит средиземноморская диета. По словам Барменковой, продукты, входящие в эту диету, могут снизить АД благодаря сосудорасширяющим свойствам. К ним относится оливковое масло, темный шоколад, зеленый и черный чай, свекольный сок. При повышенном давлении полезны и жирные сорта рыб (сельдь, скумбрия), продукты, содержащие животный белок (мясо, рыба, творог), а также продукты, богатые витамином С (апельсин, шпинат, щавель). Употребление этих продуктов в сочетании с правильным образом жизни поможет при лечении предгипертензиии и гипертонии. Ранее газета Times of India сообщила, что продукты, богатые клетчаткой, могут помочь снизить артериальное давление. К ним относятся овес, авокадо, морковь, грецкие орехи, семена чиа, брокколи, тыквенные семечки и малина.