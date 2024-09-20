«Вышел на остановке и пропал»: в Екатеринбурге не могут найти семилетнего мальчика. Фото

В Екатеринбурге 20 сентября пропал семилетний мальчик
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Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург , ребенок, монеты, традиция, дети, мальчик, сбор монет
Поисками пропавшего занимаются силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 сентября пропал семилетний Абдулло Махмадзод. Ребенок вышел на остановке и не вернулся домой. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает семилетнего Абдулло Махмадзода, который около 13:00 вышел на остановке общественного транспорта и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. На поиски ребенка ориентирован личный состав городской полиции.

На момент пропажи мальчик был одет в бежево-серый спортивный костюм и белые кроссовки. С собой взял синий портфель. Ребенок ростом 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, брюнет. Сообщить информацию о его местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-10 или «102».

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В Екатеринбурге днем 20 сентября пропал семилетний Абдулло Махмадзод. Ребенок вышел на остановке и не вернулся домой. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Полиция Екатеринбурга разыскивает семилетнего Абдулло Махмадзода, который около 13:00 вышел на остановке общественного транспорта и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. На поиски ребенка ориентирован личный состав городской полиции. На момент пропажи мальчик был одет в бежево-серый спортивный костюм и белые кроссовки. С собой взял синий портфель. Ребенок ростом 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, брюнет. Сообщить информацию о его местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-10 или «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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