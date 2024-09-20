В Екатеринбурге 20 сентября пропал семилетний мальчик

Поисками пропавшего занимаются силовики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 20 сентября пропал семилетний Абдулло Махмадзод. Ребенок вышел на остановке и не вернулся домой. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает семилетнего Абдулло Махмадзода, который около 13:00 вышел на остановке общественного транспорта и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — следует из сообщения. На поиски ребенка ориентирован личный состав городской полиции.

На момент пропажи мальчик был одет в бежево-серый спортивный костюм и белые кроссовки. С собой взял синий портфель. Ребенок ростом 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, брюнет. Сообщить информацию о его местонахождении можно по телефонам: +7(343)356-42-10 или «102».

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу