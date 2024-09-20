В Тюмени проходят задержания по делу о хищении средств для помощи СВО
В Тюмени 20 сентября стало известно о задержании тюменского бизнесмена Сергея Роженцева. По информации от источников URA.RU из правоохранительных органов, это связано с махинациями при закупках и поставках помощи для нужд СВО. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
- задержанный бизнесмен Сергей Роженцев — сын экс-депутата гордумы Тюмени, генерала милиции в отставке Валерия Роженцева;
- Роженцев является генеральным директором ООО «Группа компаний „Деловой мир“» и ООО «Интеллект», а также учредителем еще восьми ООО: фирмы занимаются рекламной деятельностью, разработкой программного обеспечения и производством полуфабрикатов;
- помимо Роженцева вопросы у силовиков появились еще к 14 лицам;
- десять человек были отпущены под подписку, пятерых отправили в ИВС.
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