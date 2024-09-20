Что известно о задержаниях по делу о хищении средств для помощи СВО

В Тюмени по делу о махинациях с поставками на СВО задержали 15 человек
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В Тюмени проходят задержания по делу о хищении средств для помощи СВО
В Тюмени проходят задержания по делу о хищении средств для помощи СВО Фото:
новость из сюжета
В Тюмени проходят задержания по подозрению в махинациях с поставками на СВО

В Тюмени 20 сентября стало известно о задержании тюменского бизнесмена Сергея Роженцева. По информации от источников URA.RU из правоохранительных органов, это связано с махинациями при закупках и поставках помощи для нужд СВО. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

  • задержанный бизнесмен Сергей Роженцев — сын экс-депутата гордумы Тюмени, генерала милиции в отставке Валерия Роженцева;
  • Роженцев является генеральным директором ООО «Группа компаний „Деловой мир“» и ООО «Интеллект», а также учредителем еще восьми ООО: фирмы занимаются рекламной деятельностью, разработкой программного обеспечения и производством полуфабрикатов;
  • помимо Роженцева вопросы у силовиков появились еще к 14 лицам;
  • десять человек были отпущены под подписку, пятерых отправили в ИВС.

URA.RU готово предоставить площадку для публикаций комментариев для любых фигурантов дела и их юристов. Это касается в том числе и тех, чьи имена не были упомянуты ранее.

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В Тюмени 20 сентября стало известно о задержании тюменского бизнесмена Сергея Роженцева. По информации от источников URA.RU из правоохранительных органов, это связано с махинациями при закупках и поставках помощи для нужд СВО. Что известно к этому часу — в материале URA.RU . URA.RU готово предоставить площадку для публикаций комментариев для любых фигурантов дела и их юристов. Это касается в том числе и тех, чьи имена не были упомянуты ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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