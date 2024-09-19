В полиции ХМАО раскрыли причину конфликта, где трое детей избили ребенка

В Нефтеюганске (ХМАО) дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Мальчик [пострадавший] играл на детской площадке со своим мячом. К нему подошел мальчик постарше, забрал мяч. Владелец мяча пытался его забрать, произошел словесный конфликт, и тут подошли два товарища [мальчика, который отобрал мяч]. Сначала один ударил мальчика в живот, другой по лицу. Тот который отобрал мяч остался в стороне и не бил маленького», — рассказали в полиции.
На родителей нападавших составлены административные материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Дети поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Матери потерпевшего выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также отметили, что все участники конфликта из полных благополучных семей, у одного из них мать и отчим работают в учителями в школе.
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