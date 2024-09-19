19 сентября 2024

В полиции ХМАО раскрыли причину конфликта, где трое детей избили ребенка

Полиция ХМАО поставила на учет детей, которые избили ребенка на детской площадке
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция поставила на учет детей, которые избили ребенка на детской площадке
Полиция поставила на учет детей, которые избили ребенка на детской площадке Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.

«Мальчик [пострадавший] играл на детской площадке со своим мячом. К нему подошел мальчик постарше, забрал мяч. Владелец мяча пытался его забрать, произошел словесный конфликт, и тут подошли два товарища [мальчика, который отобрал мяч]. Сначала один ударил мальчика в живот, другой по лицу. Тот который отобрал мяч остался в стороне и не бил маленького», — рассказали в полиции.

На родителей нападавших составлены административные материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Дети поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Матери потерпевшего выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также отметили, что все участники конфликта из полных благополучных семей, у одного из них мать и отчим работают в учителями в школе.

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В Нефтеюганске (ХМАО) дети набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона. «Мальчик [пострадавший] играл на детской площадке со своим мячом. К нему подошел мальчик постарше, забрал мяч. Владелец мяча пытался его забрать, произошел словесный конфликт, и тут подошли два товарища [мальчика, который отобрал мяч]. Сначала один ударил мальчика в живот, другой по лицу. Тот который отобрал мяч остался в стороне и не бил маленького», — рассказали в полиции. На родителей нападавших составлены административные материалы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Дети поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Матери потерпевшего выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также отметили, что все участники конфликта из полных благополучных семей, у одного из них мать и отчим работают в учителями в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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