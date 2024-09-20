ХК «Автомобилист» всухую переиграл «Авангард» в Омске. Видео

ХК «Автомобилист» выиграл у «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ

20 сентября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Ворота «Автомобилиста» остались сухими (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) всухую победил «Авангард» из Омска в седьмом туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел на «G-Drive Арене». Счет составил 0:3 (0:1; 0:2; 0:0), сообщает сайт khl.ru. В первых двух периодах «Автомобилист» забросил три безответные шайбы. Ближе к концовке первой двадцатиминутки защитник Максим Осипов мощно бросил с дальней дистанции. Передачу поперек ему отдал форвард Стефан Да Коста, для которого этот ассист стал 250-м в лиге. Во втором периоде сначала отличился нападающий Брендан Лайпсик. Он получил шайбу на бегу и сильно ударил почти без обработки. Через несколько минут утроил преимущество игрок атаки Владимир Кузнецов, который вышел один на один и переиграл вратаря «Авангарда» Павла Хомченко. Голкипера хозяев после этой пропущенной шайбы заменили. Третий период прошел без заброшенных шайб. Под конец игры форвард Игорь Мартынов из «Авангарда» подрался с коллегой по амплуа из уральской команды Кертисом Волком. Обоих удалили за грубость на две минуты. После этого тура ХК «Автомобилист» идет на четвертом месте в регулярном чемпионате и на первой строчке в восточной конференции с девятью очками. Форвард Данил Романцев из «Автомобилиста» сыграл 500-й матч в КХЛ. Он сделал голевую передачу на третий гол в матче. В прошлом матче «Автомобилист» проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу» (Астана) в овертайме. Для клуба из Казахстана это была первая победа в нынешнем сезоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) всухую победил «Авангард» из Омска в седьмом туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел на «G-Drive Арене». Счет составил 0:3 (0:1; 0:2; 0:0), сообщает сайт khl.ru. В первых двух периодах «Автомобилист» забросил три безответные шайбы. Ближе к концовке первой двадцатиминутки защитник Максим Осипов мощно бросил с дальней дистанции. Передачу поперек ему отдал форвард Стефан Да Коста, для которого этот ассист стал 250-м в лиге. Во втором периоде сначала отличился нападающий Брендан Лайпсик. Он получил шайбу на бегу и сильно ударил почти без обработки. Через несколько минут утроил преимущество игрок атаки Владимир Кузнецов, который вышел один на один и переиграл вратаря «Авангарда» Павла Хомченко. Голкипера хозяев после этой пропущенной шайбы заменили. Третий период прошел без заброшенных шайб. Под конец игры форвард Игорь Мартынов из «Авангарда» подрался с коллегой по амплуа из уральской команды Кертисом Волком. Обоих удалили за грубость на две минуты. После этого тура ХК «Автомобилист» идет на четвертом месте в регулярном чемпионате и на первой строчке в восточной конференции с девятью очками. Форвард Данил Романцев из «Автомобилиста» сыграл 500-й матч в КХЛ. Он сделал голевую передачу на третий гол в матче. В прошлом матче «Автомобилист» проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу» (Астана) в овертайме. Для клуба из Казахстана это была первая победа в нынешнем сезоне.