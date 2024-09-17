«Автомобилист» проиграл аутсайдеру КХЛ «Барысу» в овертайме. Видео

17 сентября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» отыгрался во втором периоде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл в овертайме «Барысу» (Астана), для которого это первая победа в нынешнем сезоне. Встреча прошла в КРК «Уралец» по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 1:2 ОТ (0:1; 1:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU. На старте первого периода «Автомобилист» пропустил шайбу. Ее забросил форвард ХК «Барыс» Кирилл Савицкий. После хозяева играли несколько минут в меньшинстве. Также помешала быстро отыграться хорошая игра на вбрасываниях от «Барыса» — 10 выигранных против двух у «Автомобилиста». Во втором периоде уральцы начали активно прижимать соперника к его штрафной. Но отыгрались лишь после второго взятия ворот. Первую шайбу отменили судьи — было положение вне игры. Второй раз уже точный бросок нападающего Ника Меркли был засчитан. Третий период завершился без забитых шайб. В овертайме форвард гостей Майкл Маклауд сыграл на добивании, принеся «Барысу» первую победу в сезоне. После матча «Автомобилист» опустился на седьмое место в регулярном чемпионате и на четвертую строчку в восточной конференции с семью очками. Прошлые две встречи ХК «Автомобилист» провел против «Салавата Юлаева» из Уфы. В гостях уральская команда проиграла — 5:3, но взяла реванш в Екатеринбурге, разгромив уфимцев со счетом 6:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл в овертайме «Барысу» (Астана), для которого это первая победа в нынешнем сезоне. Встреча прошла в КРК «Уралец» по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 1:2 ОТ (0:1; 1:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU. На старте первого периода «Автомобилист» пропустил шайбу. Ее забросил форвард ХК «Барыс» Кирилл Савицкий. После хозяева играли несколько минут в меньшинстве. Также помешала быстро отыграться хорошая игра на вбрасываниях от «Барыса» — 10 выигранных против двух у «Автомобилиста». Во втором периоде уральцы начали активно прижимать соперника к его штрафной. Но отыгрались лишь после второго взятия ворот. Первую шайбу отменили судьи — было положение вне игры. Второй раз уже точный бросок нападающего Ника Меркли был засчитан. Третий период завершился без забитых шайб. В овертайме форвард гостей Майкл Маклауд сыграл на добивании, принеся «Барысу» первую победу в сезоне. После матча «Автомобилист» опустился на седьмое место в регулярном чемпионате и на четвертую строчку в восточной конференции с семью очками. Прошлые две встречи ХК «Автомобилист» провел против «Салавата Юлаева» из Уфы. В гостях уральская команда проиграла — 5:3, но взяла реванш в Екатеринбурге, разгромив уфимцев со счетом 6:1.