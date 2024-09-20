Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предупредил о рисках сбоя в сервисах Google, включая проблемы с регистрацией и двухфакторной аутентификацией. Пользователи столкнулись с тем, что не приходят SMS, необходимые для входа в систему.
«Наличие подобного сбоя — повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google», — отмечают в telegram-канале РОЦИТ, подчеркивая проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые ранее отразились на работе видеохостинга YouTube. Сбой сервисов Google может привести к внезапной потере доступа к почтовому аккаунту, что особенно критично, если он использовался для регистрации на таких платформах, как «Госуслуги».
Кроме того, Gmail имеет особенность создаваться одновременно с аккаунтом Google, что является необходимостью для пользователей Android, исключая некоторые китайские бренды. Это создает зависимость от сервисов компании и увеличивает риски кибербезопасности при возможном взломе.
В свете этих рисков РОЦИТ рекомендует использовать отечественные почтовые сервисы, такие как «Яндекс Почта», Mail от VK или Rambler. Они обладают развитой инфраструктурой кибербезопасности, более стабильны и имеют надежную систему многофакторной аутентификации. Для пользователей Android без аккаунта Google возможность установки приложений предоставляют альтернативные отечественные магазины, в том числе RuStore.
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