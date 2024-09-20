РОЦИТ предупредил о рисках сбоя в сервисах Google

РОЦИТ рекомендует не использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РОЦИТ не рекомендует использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного
РОЦИТ не рекомендует использовать почтовый аккаунт Google в качестве основного Фото:

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предупредил о рисках сбоя в сервисах Google, включая проблемы с регистрацией и двухфакторной аутентификацией. Пользователи столкнулись с тем, что не приходят SMS, необходимые для входа в систему.

«Наличие подобного сбоя — повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google», — отмечают в telegram-канале РОЦИТ, подчеркивая проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые ранее отразились на работе видеохостинга YouTube. Сбой сервисов Google может привести к внезапной потере доступа к почтовому аккаунту, что особенно критично, если он использовался для регистрации на таких платформах, как «Госуслуги».

Кроме того, Gmail имеет особенность создаваться одновременно с аккаунтом Google, что является необходимостью для пользователей Android, исключая некоторые китайские бренды. Это создает зависимость от сервисов компании и увеличивает риски кибербезопасности при возможном взломе.

В свете этих рисков РОЦИТ рекомендует использовать отечественные почтовые сервисы, такие как «Яндекс Почта», Mail от VK или Rambler. Они обладают развитой инфраструктурой кибербезопасности, более стабильны и имеют надежную систему многофакторной аутентификации. Для пользователей Android без аккаунта Google возможность установки приложений предоставляют альтернативные отечественные магазины, в том числе RuStore.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предупредил о рисках сбоя в сервисах Google, включая проблемы с регистрацией и двухфакторной аутентификацией. Пользователи столкнулись с тем, что не приходят SMS, необходимые для входа в систему. «Наличие подобного сбоя — повод задуматься о целесообразности владения почтовым аккаунтом от Google», — отмечают в telegram-канале РОЦИТ, подчеркивая проблемы с серверами западного ИТ-гиганта в России, которые ранее отразились на работе видеохостинга YouTube. Сбой сервисов Google может привести к внезапной потере доступа к почтовому аккаунту, что особенно критично, если он использовался для регистрации на таких платформах, как «Госуслуги». Кроме того, Gmail имеет особенность создаваться одновременно с аккаунтом Google, что является необходимостью для пользователей Android, исключая некоторые китайские бренды. Это создает зависимость от сервисов компании и увеличивает риски кибербезопасности при возможном взломе. В свете этих рисков РОЦИТ рекомендует использовать отечественные почтовые сервисы, такие как «Яндекс Почта», Mail от VK или Rambler. Они обладают развитой инфраструктурой кибербезопасности, более стабильны и имеют надежную систему многофакторной аутентификации. Для пользователей Android без аккаунта Google возможность установки приложений предоставляют альтернативные отечественные магазины, в том числе RuStore.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...