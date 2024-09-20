Комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками создана в Совете безопасности

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Указ о комплектовании ВС РФ контрактниками подписал президент Фото:

Межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками образована в Совете безопасности России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ размещен на портале правовых актов.

В состав комиссии вошли полпреды президента в федеральных округах, федеральные министры и их заместители, руководители надзорных и военных ведомств. Возглавит комиссию заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками образована в Совете безопасности России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ размещен на портале правовых актов. В состав комиссии вошли полпреды президента в федеральных округах, федеральные министры и их заместители, руководители надзорных и военных ведомств. Возглавит комиссию заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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