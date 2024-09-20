Комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками создана в Совете безопасности

Указ о комплектовании ВС РФ контрактниками подписал президент
Межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками образована в Совете безопасности России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ
В состав комиссии вошли полпреды президента в федеральных округах, федеральные министры и их заместители, руководители надзорных и военных ведомств. Возглавит комиссию заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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