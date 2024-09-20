Пять способов лечения из прошлого, которые применяются до сих пор

Терапевт Агаева: аспирин и пенициллин сохраняют свою актуальность в медицине

20 сентября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Сейчас пиявки используются в косметологии и пластической хирургии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наперстянка, пиявки, пенициллин, хинин, аспирин до сих пор применяются в медицине. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева. «Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками — прим. URA.RU) применялась для стимуляции или ограничения кровотока — в качестве лекарства от многочисленных недугов, включая чуму, оспу, гипертонию, эпилепсию и подагру, а также для поддержания общего состояния здоровья. Сейчас пиявок могут использовать в косметологии и пластической и реконструктивной хирургии», — сообщила терапевт. Также Агаева рассказала о наперстянке. Это растение применялось как слабительное и мочегонное средство. Сейчас наперстянка (дигоксин) используется в терапии хронической сердечной недостаточности. Пенициллин применялся при лечении ран во время крупнейших войн. В настоящее время на основе этого вещества создано большое количество лекарственных препаратов, использующихся для лечения бактериальных инфекций мягких тканей и легких. Хинин раньше эффективно помогал как жаропонижающее и обезболивающее средство. Сейчас препараты, содержащие это вещество, используются при малярии. Аспирин раньше применялся в качестве обезболивающего. На данный момент ацетилсалициловая кислота эффективна и для снижения тромбообразования. Ранее врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова рассказала, что народные средства не помогают при ОРВИ. Так, пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды, а от горчичников есть вероятность получить химический ожог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наперстянка, пиявки, пенициллин, хинин, аспирин до сих пор применяются в медицине. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева. «Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками — прим. URA.RU) применялась для стимуляции или ограничения кровотока — в качестве лекарства от многочисленных недугов, включая чуму, оспу, гипертонию, эпилепсию и подагру, а также для поддержания общего состояния здоровья. Сейчас пиявок могут использовать в косметологии и пластической и реконструктивной хирургии», — сообщила терапевт. Также Агаева рассказала о наперстянке. Это растение применялось как слабительное и мочегонное средство. Сейчас наперстянка (дигоксин) используется в терапии хронической сердечной недостаточности. Пенициллин применялся при лечении ран во время крупнейших войн. В настоящее время на основе этого вещества создано большое количество лекарственных препаратов, использующихся для лечения бактериальных инфекций мягких тканей и легких. Хинин раньше эффективно помогал как жаропонижающее и обезболивающее средство. Сейчас препараты, содержащие это вещество, используются при малярии. Аспирин раньше применялся в качестве обезболивающего. На данный момент ацетилсалициловая кислота эффективна и для снижения тромбообразования. Ранее врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова рассказала, что народные средства не помогают при ОРВИ. Так, пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды, а от горчичников есть вероятность получить химический ожог.