Врач прокомментировала народные средства в лечении ОРВИ

Врач Симонова: народные средства не помогают при ОРВИ

09 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды Фото: Илья Московец © URA.RU Многие люди при лечении простуды не спешат идти к врачу, а все еще прибегают к методам народной медицины. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова рассказала URA.RU, какие традиционные средства помогают, а какие, наоборот, могут нанести вред. «Мнение о том, что чеснок эффективен в профилактике и лечении простуды основано на том, что это растение обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды…» — сообщает врач URA.RU. Симонова не рекомендует парение ног при температуре выше 38 градусов, так как это может еще больше навредить организму и дать нагрузку на сердце. Дышать над картошкой — тоже неэффективный способ лечения. Он может привести к повышению температуры, поэтому лучше использовать современные ингаляции. От всем известных горчичников есть вероятность получить химический ожог или аллергическую реакцию, а от банок на спине — синяки и гематомы, отмечает Симонова. Водка с молотым перцем не поможет для прогревания организма, а только лишь приведет к опьянению. Ранее стало известно, что курганцы начали заготавливать лечебные травы для укрепления здоровья. Лабазник вязолистный, например, помогает при лечении простудных и вирусных заболеваний, рассказал курганский травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие люди при лечении простуды не спешат идти к врачу, а все еще прибегают к методам народной медицины. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова рассказала URA.RU, какие традиционные средства помогают, а какие, наоборот, могут нанести вред. «Мнение о том, что чеснок эффективен в профилактике и лечении простуды основано на том, что это растение обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды…» — сообщает врач URA.RU. Симонова не рекомендует парение ног при температуре выше 38 градусов, так как это может еще больше навредить организму и дать нагрузку на сердце. Дышать над картошкой — тоже неэффективный способ лечения. Он может привести к повышению температуры, поэтому лучше использовать современные ингаляции. От всем известных горчичников есть вероятность получить химический ожог или аллергическую реакцию, а от банок на спине — синяки и гематомы, отмечает Симонова. Водка с молотым перцем не поможет для прогревания организма, а только лишь приведет к опьянению. Ранее стало известно, что курганцы начали заготавливать лечебные травы для укрепления здоровья. Лабазник вязолистный, например, помогает при лечении простудных и вирусных заболеваний, рассказал курганский травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский.