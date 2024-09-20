20 сентября 2024

Курганская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве Зоринова. Фото

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Подозреваемый в убийстве Сергей Зоринов задержан Фото:
новость из сюжета
В курганском округе произошло двойное убийство

В Курганской области полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве Сергея Зоринова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Сотрудниками полиции по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан Сергей Зоринов. Он совершил убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В Мишкинском округе Курганской области произошло двойное убийство. Со слов свидетелей, двое мужчин приехали в дом к жителю села Островное и убили двух человек. Одна женщина выжила и была доставлена в больницу с травмами. По подозрению в убийстве разыскивался Зоринов Сергей Александрович.

Сергей Зоринов был задержан по подозрению в двойном убийстве
Сергей Зоринов был задержан по подозрению в двойном убийстве

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В Курганской области полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве Сергея Зоринова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Сотрудниками полиции по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан Сергей Зоринов. Он совершил убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Мишкинском округе Курганской области произошло двойное убийство. Со слов свидетелей, двое мужчин приехали в дом к жителю села Островное и убили двух человек. Одна женщина выжила и была доставлена в больницу с травмами. По подозрению в убийстве разыскивался Зоринов Сергей Александрович.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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