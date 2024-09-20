В Курганской области полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве Сергея Зоринова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Сотрудниками полиции по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан Сергей Зоринов. Он совершил убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В Мишкинском округе Курганской области произошло двойное убийство. Со слов свидетелей, двое мужчин приехали в дом к жителю села Островное и убили двух человек. Одна женщина выжила и была доставлена в больницу с травмами. По подозрению в убийстве разыскивался Зоринов Сергей Александрович.
Сергей Зоринов был задержан по подозрению в двойном убийстве
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В Курганской области полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве Сергея Зоринова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Сотрудниками полиции по Курганской области во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по Свердловской области задержан Сергей Зоринов. Он совершил убийство 20 сентября 2024 года в Мишкинском округе», — сообщили в telegram-канале ведомства. В Мишкинском округе Курганской области произошло двойное убийство. Со слов свидетелей, двое мужчин приехали в дом к жителю села Островное и убили двух человек. Одна женщина выжила и была доставлена в больницу с травмами. По подозрению в убийстве разыскивался Зоринов Сергей Александрович.