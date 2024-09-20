Челябинец терроризирует женщину-дворника. Видео

В городе Пласт мужчина избил дворника из-за отказа собирать металлолом
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Житель Пласта начал избивать женщину-дворника Фото:

В городе Пласт Челябинской области злоумышленник начал избивать женщину дворника из-за отказа собирать металлолом и давать ему деньги на выпивку. Об этом в социальных сетях сообщили жители дома на улице Менделеевской.

«Один из местных буквально терроризирует беззащитную женщину-дворника. За то, что не взяла трубку телефона от изверга, она несколько раз получила ногами по лицу и оскорбления в свой адрес. Жильцы дома обратились в полицию», — сообщило «Агентство чрезвычайных новостей».

Издание отметило, что ранее злоумышленник требовал женщину-дворника собирать металлолом и вымогал деньги на выпивку. В какой-то момент она решила разорвать дружбу. Мужчина накинулся на нее, пригрозив не обращаться в правоохранительные органы.

В ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU прокомментировали, что ситуация находится на контроле начальника ОМВД России по Пластовскому району. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится опрос свидетелей, очевидцев и сбор материала. Зарегистрировано соответствующее заявление.

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В городе Пласт Челябинской области злоумышленник начал избивать женщину дворника из-за отказа собирать металлолом и давать ему деньги на выпивку. Об этом в социальных сетях сообщили жители дома на улице Менделеевской. «Один из местных буквально терроризирует беззащитную женщину-дворника. За то, что не взяла трубку телефона от изверга, она несколько раз получила ногами по лицу и оскорбления в свой адрес. Жильцы дома обратились в полицию», — сообщило «Агентство чрезвычайных новостей». Издание отметило, что ранее злоумышленник требовал женщину-дворника собирать металлолом и вымогал деньги на выпивку. В какой-то момент она решила разорвать дружбу. Мужчина накинулся на нее, пригрозив не обращаться в правоохранительные органы. В ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU прокомментировали, что ситуация находится на контроле начальника ОМВД России по Пластовскому району. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится опрос свидетелей, очевидцев и сбор материала. Зарегистрировано соответствующее заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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