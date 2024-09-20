20 сентября 2024

Выросло число пострадавших при обстреле Горловки кассетными боеприпасами ВСУ

Приходько: 10 человек получили ранения в Горловке в результате обстрела ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество пострадавших мирных жителей в Горловке в результате обстрела увеличилось до десяти человек. Об этом информировал глава Горловского городского округа Иван Приходько.

«10 мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны украинских нацистов», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о восьми пострадавших/

ВСУ ударили по Горловке 20 сентября. БПЛА атаковали центр города и попал в грузовую машину. Сообщалось о двух погибших.

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Количество пострадавших мирных жителей в Горловке в результате обстрела увеличилось до десяти человек. Об этом информировал глава Горловского городского округа Иван Приходько. «10 мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны украинских нацистов», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о восьми пострадавших/ ВСУ ударили по Горловке 20 сентября. БПЛА атаковали центр города и попал в грузовую машину. Сообщалось о двух погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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