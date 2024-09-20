Выросло число пострадавших при обстреле Горловки кассетными боеприпасами ВСУ

Приходько: 10 человек получили ранения в Горловке в результате обстрела ВСУ

20 сентября 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Количество пострадавших мирных жителей в Горловке в результате обстрела увеличилось до десяти человек. Об этом информировал глава Горловского городского округа Иван Приходько. «10 мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны украинских нацистов», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о восьми пострадавших/ ВСУ ударили по Горловке 20 сентября. БПЛА атаковали центр города и попал в грузовую машину. Сообщалось о двух погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших мирных жителей в Горловке в результате обстрела увеличилось до десяти человек. Об этом информировал глава Горловского городского округа Иван Приходько. «10 мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны украинских нацистов», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о восьми пострадавших/ ВСУ ударили по Горловке 20 сентября. БПЛА атаковали центр города и попал в грузовую машину. Сообщалось о двух погибших.