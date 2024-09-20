ВСУ ударили по центру Горловки, есть погибшие

Мэр Приходько: в результате обстрела ВСУ центра Горловки погибли мирные жители
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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Украинские беспилотники нанесли удар по Горловке Фото:
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Украинские военные с помощью БПЛА атаковали центр Горловки (ДНР). Беспилотник попал в грузовую машину и погибло два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в соцсетях.

«В результате удара БПЛА ВФУ по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан», — написал Приходько в посте своего telegram-канала. Атака дроном также привела к повреждениям на автовокзале в Горловке.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск центр Горловки был обесточен после попадания в подстанцию. Мэр Приходько отметил, что это уже не первое попадание в подстанцию со стороны ВСУ.

Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило представительство ДНР в СЦКК. На прошлой неделе три человека пострадали в результате подобной атаки, сообщает RT.

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Украинские военные с помощью БПЛА атаковали центр Горловки (ДНР). Беспилотник попал в грузовую машину и погибло два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в соцсетях. «В результате удара БПЛА ВФУ по фуре в центре Горловки погибли двое мирных граждан», — написал Приходько в посте своего telegram-канала. Атака дроном также привела к повреждениям на автовокзале в Горловке. Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск центр Горловки был обесточен после попадания в подстанцию. Мэр Приходько отметил, что это уже не первое попадание в подстанцию со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило представительство ДНР в СЦКК. На прошлой неделе три человека пострадали в результате подобной атаки, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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