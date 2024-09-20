Появилось новое видео обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, обрушение, нижний тагил, строительная техника, спасатели, разбор завалов, поиск пострадавших в завалах, сибирская 81
Трагедия произошла 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В соцсетях появилось новое видео момента взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как крайний подъезд исчезает буквально за секунду, после чего поднимается облако пыли. Всего обрушилось два подъезда.

Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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В соцсетях появилось новое видео момента взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как крайний подъезд исчезает буквально за секунду, после чего поднимается облако пыли. Всего обрушилось два подъезда. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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