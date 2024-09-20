Появилось новое видео обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

20 сентября 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В соцсетях появилось новое видео момента взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как крайний подъезд исчезает буквально за секунду, после чего поднимается облако пыли. Всего обрушилось два подъезда. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях появилось новое видео момента взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как крайний подъезд исчезает буквально за секунду, после чего поднимается облако пыли. Всего обрушилось два подъезда. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.