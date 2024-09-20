Reuters: размер пакета помощи США Украине превысит 350 млн долларов

Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации.
«В пакет помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров и другие вооружения», — указывает источник Reuters. Таким образом, поддержка США Украине продолжается, несмотря на возможные задержки в поставках из-за дефицита вооружений на складах. В состав военной помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также другие вооружения.
Предыдущий пакет военной помощи от США был выделен в начале сентября и составил 250 млн долларов. Он включал в себя технику и боеприпасы, что подчеркивает последовательность Вашингтона в оказании поддержки Киеву. Тем не менее, CNN отмечает, что новый пакет может столкнуться с задержками из-за ограниченных запасов. В частности, Евросоюз уже направил Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ.
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