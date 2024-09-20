20 сентября 2024

Reuters: размер пакета помощи США Украине превысит 350 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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В состав военной помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS
В состав военной помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS Фото:
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Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации.

«В пакет помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров и другие вооружения», — указывает источник Reuters. Таким образом, поддержка США Украине продолжается, несмотря на возможные задержки в поставках из-за дефицита вооружений на складах. В состав военной помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также другие вооружения.

Предыдущий пакет военной помощи от США был выделен в начале сентября и составил 250 млн долларов. Он включал в себя технику и боеприпасы, что подчеркивает последовательность Вашингтона в оказании поддержки Киеву. Тем не менее, CNN отмечает, что новый пакет может столкнуться с задержками из-за ограниченных запасов. В частности, Евросоюз уже направил Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ.

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Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации. «В пакет помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров и другие вооружения», — указывает источник Reuters. Таким образом, поддержка США Украине продолжается, несмотря на возможные задержки в поставках из-за дефицита вооружений на складах. В состав военной помощи включены патрульные катера, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также другие вооружения. Предыдущий пакет военной помощи от США был выделен в начале сентября и составил 250 млн долларов. Он включал в себя технику и боеприпасы, что подчеркивает последовательность Вашингтона в оказании поддержки Киеву. Тем не менее, CNN отмечает, что новый пакет может столкнуться с задержками из-за ограниченных запасов. В частности, Евросоюз уже направил Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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