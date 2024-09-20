20 сентября 2024

Полицейские устроили облаву по барам Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по клубам отдаленных районов (МОМЕНТЫ). Екатеринбург
В ходе проверки в клубе на Сортировке был изъят алкоголь (фото из архива) Фото:

Полицейские в ночь на 21 сентября устроили рейд по барам в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Силовиков в масках и с оружием заметили возле скандального стриптиз-бара „Естествознание“, где 13 сентября произошла стрельба. До этого… полиция прибыла с проверкой документов в бар „Килфиш“ на улице Вайнера», — передает telegram-канал «Дно Исети».

Также полицейские провели рейд на Сортировке, где вместе с общественником Дмитрием Чукреевым посетили ночной клуб «Сабантуй» на улице Артинской. В ходе проверки в клубе был изъят алкоголь из-за отсутствия лицензии.

Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.

Фото:

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Полицейские в ночь на 21 сентября устроили рейд по барам в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсетях. «Силовиков в масках и с оружием заметили возле скандального стриптиз-бара „Естествознание“, где 13 сентября произошла стрельба. До этого… полиция прибыла с проверкой документов в бар „Килфиш“ на улице Вайнера», — передает telegram-канал «Дно Исети». Также полицейские провели рейд на Сортировке, где вместе с общественником Дмитрием Чукреевым посетили ночной клуб «Сабантуй» на улице Артинской. В ходе проверки в клубе был изъят алкоголь из-за отсутствия лицензии. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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