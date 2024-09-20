Полицейские в ночь на 21 сентября устроили рейд по барам в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Силовиков в масках и с оружием заметили возле скандального стриптиз-бара „Естествознание“, где 13 сентября произошла стрельба. До этого… полиция прибыла с проверкой документов в бар „Килфиш“ на улице Вайнера», — передает telegram-канал «Дно Исети».
Также полицейские провели рейд на Сортировке, где вместе с общественником Дмитрием Чукреевым посетили ночной клуб «Сабантуй» на улице Артинской. В ходе проверки в клубе был изъят алкоголь из-за отсутствия лицензии.
Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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