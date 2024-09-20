20 сентября 2024

Мэр китайского города оценил продукты из Курганской области

Посетители выставки в Китае назвали курганскую продукцию экологически чистой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение наград металлургам в честь Дня металлурга. Магнитогорск, китай, китайский флаг
В Китае оценили продукцию из Курганской области Фото:

Мэр города Юйлинь в Китае Чжан Шенли оценил продукцию курганских предприятий. Посетители Восьмой международной выставки «Шелковый путь» отметили, что продукция из Курганской области является экологически чистой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Высоко оценили продукцию курганских предприятий мэр города Юйлинь Чжан Шенли и представители администрации, посетившие выставочный стенд Курганской области. Китайцы говорят, что наша продукция экологически чистая, и они очень заинтересованы в том, чтобы наладить поставку курганской продукции в Китай», — сообщили в telegram-канале правительства.

Выставка «Шелковый путь» будет проходить в Сиане 20—24 сентября. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь было подписано в августе 2023 года.

Сообщалось, что заместитель мэра города Юйлинь Сюй Ган пригласил курганский ансамбль русской народной песни «Душегреечка» в Китай. Это произошло во время двухдневного рабочего визита делегации из КНР в июле 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр города Юйлинь в Китае Чжан Шенли оценил продукцию курганских предприятий. Посетители Восьмой международной выставки «Шелковый путь» отметили, что продукция из Курганской области является экологически чистой, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Высоко оценили продукцию курганских предприятий мэр города Юйлинь Чжан Шенли и представители администрации, посетившие выставочный стенд Курганской области. Китайцы говорят, что наша продукция экологически чистая, и они очень заинтересованы в том, чтобы наладить поставку курганской продукции в Китай», — сообщили в telegram-канале правительства. Выставка «Шелковый путь» будет проходить в Сиане 20—24 сентября. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь было подписано в августе 2023 года. Сообщалось, что заместитель мэра города Юйлинь Сюй Ган пригласил курганский ансамбль русской народной песни «Душегреечка» в Китай. Это произошло во время двухдневного рабочего визита делегации из КНР в июле 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...