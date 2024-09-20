Мэр китайского города оценил продукты из Курганской области

Мэр города Юйлинь в Китае Чжан Шенли оценил продукцию курганских предприятий. Посетители Восьмой международной выставки «Шелковый путь» отметили, что продукция из Курганской области является экологически чистой, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Высоко оценили продукцию курганских предприятий мэр города Юйлинь Чжан Шенли и представители администрации, посетившие выставочный стенд Курганской области. Китайцы говорят, что наша продукция экологически чистая, и они очень заинтересованы в том, чтобы наладить поставку курганской продукции в Китай», — сообщили в telegram-канале правительства.
Выставка «Шелковый путь» будет проходить в Сиане 20—24 сентября. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь было подписано в августе 2023 года.
Сообщалось, что заместитель мэра города Юйлинь Сюй Ган пригласил курганский ансамбль русской народной песни «Душегреечка» в Китай. Это произошло во время двухдневного рабочего визита делегации из КНР в июле 2024 года.
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Мэр города Юйлинь в Китае Чжан Шенли оценил продукцию курганских предприятий. Посетители Восьмой международной выставки «Шелковый путь» отметили, что продукция из Курганской области является экологически чистой, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Высоко оценили продукцию курганских предприятий мэр города Юйлинь Чжан Шенли и представители администрации, посетившие выставочный стенд Курганской области. Китайцы говорят, что наша продукция экологически чистая, и они очень заинтересованы в том, чтобы наладить поставку курганской продукции в Китай», — сообщили в telegram-канале правительства. Выставка «Шелковый путь» будет проходить в Сиане 20—24 сентября. Соглашение о сотрудничестве между Курганом и городским округом Юйлинь было подписано в августе 2023 года. Сообщалось, что заместитель мэра города Юйлинь Сюй Ган пригласил курганский ансамбль русской народной песни «Душегреечка» в Китай. Это произошло во время двухдневного рабочего визита делегации из КНР в июле 2024 года.