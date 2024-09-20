Супруга пермского фигуриста Волосожар рассказала о первой совместной международной победе

Первую победу пермскому фигуристу и его жене принесли соревнования в Италии

21 сентября 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Первая международная победа Татьяны Волосожар и Максима Транькова получена в Италии (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что первую совместную международную победу удалось получить на соревнованиях в Италии. Об этом фигуристка написала в своих соцсетях. «После Чемпионата России мы участвовали в шоу Art on Ice в Швейцарии, в котором катаются лучшие фигуристы в мире. Уже после мы выступали на наших первых соревнованиях в Италии, которые стали нашей первой международной победой», — написала Волосожар в своем telegram-канале. Татьяна Волосожар рассказывала, что ее официальный дебют с Максимом Траньковым состоялся на Кубке России в Перми в 2010 году. Все три победы подряд были за парой. Волосожар отметила, что их тренером стала Нина Мозер, и поблагодарила свою наставницу за вдохновение на спортивные успехи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что первую совместную международную победу удалось получить на соревнованиях в Италии. Об этом фигуристка написала в своих соцсетях. «После Чемпионата России мы участвовали в шоу Art on Ice в Швейцарии, в котором катаются лучшие фигуристы в мире. Уже после мы выступали на наших первых соревнованиях в Италии, которые стали нашей первой международной победой», — написала Волосожар в своем telegram-канале. Татьяна Волосожар рассказывала, что ее официальный дебют с Максимом Траньковым состоялся на Кубке России в Перми в 2010 году. Все три победы подряд были за парой. Волосожар отметила, что их тренером стала Нина Мозер, и поблагодарила свою наставницу за вдохновение на спортивные успехи.