На программе «Жить здорово!» раскрыли, как пицца пеперони борется с раком

Коновалов: ингредиенты пиццы пеперони содержат ликопин, который борется с раком

21 сентября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Пицца помогает в профилактике рака предстательной железы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пицца пепперони помогает в профилактике рака предстательной железы за счет полезных микроэлементов и витаминов, содержащихся в ингредиентах, необходимых для ее приготовления. Об этом рассказали эксперты в новом выпуске передачи «Жить здорово!». «Мука является источником селена — вещества, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Сыр моцарелла известен как источник кальция, который укрепляет костную ткань. Помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые. Этот антиоксидант помогает бороться с раком предстательной железы», — рассказал в передаче врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что такую выпечку рекомендуется есть мужчинам для профилактики онкологии. Сообщалось, что наиболее характерным симптомом рака предстательной железы является появление крови в моче. Мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Важным признаком рака являются и уплотнения с отечностью половых органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пицца пепперони помогает в профилактике рака предстательной железы за счет полезных микроэлементов и витаминов, содержащихся в ингредиентах, необходимых для ее приготовления. Об этом рассказали эксперты в новом выпуске передачи «Жить здорово!». «Мука является источником селена — вещества, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Сыр моцарелла известен как источник кальция, который укрепляет костную ткань. Помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые. Этот антиоксидант помогает бороться с раком предстательной железы», — рассказал в передаче врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что такую выпечку рекомендуется есть мужчинам для профилактики онкологии. Сообщалось, что наиболее характерным симптомом рака предстательной железы является появление крови в моче. Мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Важным признаком рака являются и уплотнения с отечностью половых органов.