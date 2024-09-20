20 сентября 2024

На программе «Жить здорово!» раскрыли, как пицца пеперони борется с раком

Коновалов: ингредиенты пиццы пеперони содержат ликопин, который борется с раком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , пицца, кафе, ресторан, повар, руки, пиццамейкер
Пицца помогает в профилактике рака предстательной железы Фото:

Пицца пепперони помогает в профилактике рака предстательной железы за счет полезных микроэлементов и витаминов, содержащихся в ингредиентах, необходимых для ее приготовления. Об этом рассказали эксперты в новом выпуске передачи «Жить здорово!».

«Мука является источником селена — вещества, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Сыр моцарелла известен как источник кальция, который укрепляет костную ткань. Помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые. Этот антиоксидант помогает бороться с раком предстательной железы», — рассказал в передаче врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что такую выпечку рекомендуется есть мужчинам для профилактики онкологии.

Сообщалось, что наиболее характерным симптомом рака предстательной железы является появление крови в моче. Мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Важным признаком рака являются и уплотнения с отечностью половых органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пицца пепперони помогает в профилактике рака предстательной железы за счет полезных микроэлементов и витаминов, содержащихся в ингредиентах, необходимых для ее приготовления. Об этом рассказали эксперты в новом выпуске передачи «Жить здорово!». «Мука является источником селена — вещества, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Сыр моцарелла известен как источник кальция, который укрепляет костную ткань. Помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые. Этот антиоксидант помогает бороться с раком предстательной железы», — рассказал в передаче врач-офтальмолог Михаил Коновалов. Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что такую выпечку рекомендуется есть мужчинам для профилактики онкологии. Сообщалось, что наиболее характерным симптомом рака предстательной железы является появление крови в моче. Мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Важным признаком рака являются и уплотнения с отечностью половых органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...