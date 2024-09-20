ВС РФ отбили около 10 контратак ВСУ в Кременной в ЛНР

Российские военные успешно отразили около десяти контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременная на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Только за эту неделю наши военнослужащие уже отбили порядка 10 контратак... Но все это купировано нашим командованием, поэтому сейчас идет плановая боевая работа», — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, украинская сторона активно действует в районе Червоной Дибровы и Тернов, стремясь вернуть утраченные позиции и добиться успеха на данном участке фронта. Марочко предположил, что выбор участка фронта в Кременной для атаки ВСУ может быть связан с желанием командования добиться помощи, подойдя к самой Кременной.
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