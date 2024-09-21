Глава Гидрометцентра сообщил, когда в центральную часть России придет бабье лето

В центральной России бабье лето начнется в октябре, но только после похолоданий и плохой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении <...> Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По его словам, в настоящее время идет антициклональный режим погоды, когда понижение температуры осенью не сопровождается дождем. Он подчеркнул, что в конце сентября прогнозируется температура выше 15 градусов с небольшим количеством осадков, однако бабье лето наступит только после значительного похолодания, сильного ветра и осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.