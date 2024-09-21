Глава Гидрометцентра сообщил, когда в центральную часть России придет бабье лето

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в центральную Россию бабье лето придет в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бабье лето начнется только после похолодания с порывистым ветром и осадками, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вольфанд
Бабье лето начнется только после похолодания с порывистым ветром и осадками, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вольфанд Фото:

В центральной России бабье лето начнется в октябре, но только после похолоданий и плохой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении <...> Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идет антициклональный режим погоды, когда понижение температуры осенью не сопровождается дождем. Он подчеркнул, что в конце сентября прогнозируется температура выше 15 градусов с небольшим количеством осадков, однако бабье лето наступит только после значительного похолодания, сильного ветра и осадков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральной России бабье лето начнется в октябре, но только после похолоданий и плохой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  «Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет, но, конечно, в октябрьском исполнении <...> Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, в настоящее время идет антициклональный режим погоды, когда понижение температуры осенью не сопровождается дождем. Он подчеркнул, что в конце сентября прогнозируется температура выше 15 градусов с небольшим количеством осадков, однако бабье лето наступит только после значительного похолодания, сильного ветра и осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...