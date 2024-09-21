Верховный суд не принял жалобу Земфиры* за статус иноагента

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Певица Земфира, признанная Минюстом РФ иноагентом, остается в соотвествующем реестре, сообщили в пресс-службе суда
Певица Земфира, признанная Минюстом РФ иноагентом, остается в соотвествующем реестре, сообщили в пресс-службе суда Фото:

Суд отказал рассмотреть жалобу российской певицы Земфиры, признанной в РФ иноагентом, против ее внесения в соответствующий реестр. Статус иноагента сохраняется за певицей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны (признана Минюстом РФ иноагентом) для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Певицу включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года за открытую поддержку Украины.

Ранее звезда подавала иск в Замоскворецкий суд и Мосгорсуд, жалобы в апелляционные и кассационные инстанции с требованием исключить ее из списка иноагентов. Об этом сообщает 360.ru.

*Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов

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Суд отказал рассмотреть жалобу российской певицы Земфиры, признанной в РФ иноагентом, против ее внесения в соответствующий реестр. Статус иноагента сохраняется за певицей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны (признана Минюстом РФ иноагентом) для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Певицу включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года за открытую поддержку Украины. Ранее звезда подавала иск в Замоскворецкий суд и Мосгорсуд, жалобы в апелляционные и кассационные инстанции с требованием исключить ее из списка иноагентов. Об этом сообщает 360.ru. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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