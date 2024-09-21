Пожар и эвакуация населения: последствия ударов БПЛА по трем регионам России

Началась эвакуация из кубанского поселка после атаки беспилотников ВСУ
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Из-за атаки дронов ВСУ в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар, жителей одного из поселков эвакуируют, сообщили власти региона
Из-за атаки дронов ВСУ в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар, жителей одного из поселков эвакуируют, сообщили власти региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона за ночь на 21 сентября. После атаки украинских БПЛА на Краснодарский край в одном из его поселков началась эвакуация жителей, а в Тихорецке начался пожар. Об атаках беспилотников за прошедшую ночь и утро и их последствиях — в материале URA.RU.

Брянская область

За первые два часа после полуночи ПВО Брянской области сбили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, добавив, что атака беспилотников не привела к жертвам благодаря эффективной работе систем обороны. В связи с массированной атакой беспилотников глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Краснодарский край

Город Тихорецк атаковали беспилотники ВСУ. Об этом заявил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин и призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность. Он добавил, что два дрона были сбиты силами ПВО и РЭБ.

Из-за падения обломков БПЛА в районе начался пожар. Первые сообщения о возгорании появились в 4 утра, однако официальной информации о пожаре не поступало. 

После атаки украинского дрона в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал Кондратьев.

Тверская область

Силы Минобороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ на юго-западе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, добавив, что в настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб совместно с представителями территориальной администрации.

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Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона за ночь на 21 сентября. После атаки украинских БПЛА на Краснодарский край в одном из его поселков началась эвакуация жителей, а в Тихорецке начался пожар. Об атаках беспилотников за прошедшую ночь и утро и их последствиях — в материале URA.RU. Брянская область За первые два часа после полуночи ПВО Брянской области сбили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, добавив, что атака беспилотников не привела к жертвам благодаря эффективной работе систем обороны. В связи с массированной атакой беспилотников глава области призвал жителей соблюдать меры безопасности. Краснодарский край Город Тихорецк атаковали беспилотники ВСУ. Об этом заявил глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин и призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на открытую местность. Он добавил, что два дрона были сбиты силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков БПЛА в районе начался пожар. Первые сообщения о возгорании появились в 4 утра, однако официальной информации о пожаре не поступало.  После атаки украинского дрона в одном из поселков Тихорецкого района началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Тверская область Силы Минобороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ на юго-западе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, добавив, что в настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб совместно с представителями территориальной администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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