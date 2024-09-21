Тверскую область атаковали украинские беспилотники

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В Тверской области уничтожены БПЛА ВСУ, сообщили в правительстве региона
В Тверской области уничтожены БПЛА ВСУ, сообщили в правительстве региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Минобороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ на юго-западе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«На юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА», — сообщил Игорь Руденя, его слова передает telegram-канал правительства региона. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб совместно с представителями территориальной администрации.

После атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области пострадали 17 человек, трое из них — дети. Также были повреждены 13 храмов, сообщает RT.

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Силы Минобороны РФ уничтожили беспилотники ВСУ на юго-западе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «На юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА», — сообщил Игорь Руденя, его слова передает telegram-канал правительства региона. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб совместно с представителями территориальной администрации. После атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области пострадали 17 человек, трое из них — дети. Также были повреждены 13 храмов, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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