Началась эвакуация из кубанского поселка после атаки беспилотников ВСУ

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Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, лес, человек, мигалка, дорога
Из кубанского поселка вывозят людей из-за атаки БПЛА Фото:

Из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал Кондратьев.

По сообщению губернатора, ночью ВСУ атаковали район беспилотниками. Два дрона сбили силы ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков произошел пожар.

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Из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал Кондратьев. По сообщению губернатора, ночью ВСУ атаковали район беспилотниками. Два дрона сбили силы ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков произошел пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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