Началась эвакуация из кубанского поселка после атаки беспилотников ВСУ

Из кубанского поселка вывозят людей из-за атаки БПЛА
Из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал Кондратьев.
По сообщению губернатора, ночью ВСУ атаковали район беспилотниками. Два дрона сбили силы ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков произошел пожар.
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