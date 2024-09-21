В Краснодарском крае начался пожар после атаки дрона

В Тихорецком районе Краснодарского края зафиксирована атака БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Анатолий Перепелин
После атаки беспилотников ВСУ в Тихорецке (Краснодарский край) начался пожар. Эту информацию публикую в telegram-каналах со ссылкой на местных жителей.
«Сильный пожар в Тихорецке Краснодарского края», — заявили в telegram-канале Baza. По их словам, первые сообщения о возгорании начались в 4 утра. Официальной информации о пожаре не поступало.
Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин подтвердил информацию об атаке беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не входить на открытую местность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.