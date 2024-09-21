В Краснодарском крае начался пожар после атаки дрона

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В Тихорецком районе Краснодарского края зафиксирована атака БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Анатолий Перепелин
В Тихорецком районе Краснодарского края зафиксирована атака БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Анатолий Перепелин Фото:

После атаки беспилотников ВСУ в Тихорецке (Краснодарский край) начался пожар. Эту информацию публикую в telegram-каналах со ссылкой на местных жителей. 

«Сильный пожар в Тихорецке Краснодарского края», — заявили в telegram-канале Baza. По их словам, первые сообщения о возгорании начались в 4 утра. Официальной информации о пожаре не поступало.

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин подтвердил информацию об атаке беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не входить на открытую местность.

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После атаки беспилотников ВСУ в Тихорецке (Краснодарский край) начался пожар. Эту информацию публикую в telegram-каналах со ссылкой на местных жителей.  «Сильный пожар в Тихорецке Краснодарского края», — заявили в telegram-канале Baza. По их словам, первые сообщения о возгорании начались в 4 утра. Официальной информации о пожаре не поступало. Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин подтвердил информацию об атаке беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не входить на открытую местность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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