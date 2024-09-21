На знаменитой барной улице в Петербурге откроется музей СВО

Первый музей, посвященный причинам и истории российской спецоперации, откроется в Санкт-Петербурге на Думской улице. Посещение музея будет осуществляться на пожертвования.
«На площади в 337,5 кв. м. черновые работы практически завершены, и посетители уже могут ознакомиться с некоторыми экспонатами, в том числе с элементами поврежденной техники из приграничных регионов», — рассказал «Коммерсанту-СПб» глава фонда «Новая история» Алексей Ковалев. По его словам, в музее гости смогут посетить мастер-классы и семинары с участниками СВО.
По словам Ковалева, за год с апреля фонд инвестировал в проект около 15 миллионов рублей, не считая вклада волонтеров, благодаря которым многие работы были выполнены бесплатно. «Огромное количество работ выполнены бесплатно», — отметил он. Посещение музея будет возможно на основе пожертвований.
Музей СВО открывается на Думской улице. Ее неофициально называют «барной улицей» Санкт-Петербурга из-за обилия увеселительных заведений.
Музеи спецоперации открываются во многих городах России. Подобные площадки работают в Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле. В Москве на базе парка «Патриот» организовали выставку трофейного вооружения. Экспозиция с захваченным оружием противника ездит по разным городам России.
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