На знаменитой барной улице в Петербурге откроется музей СВО

21 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Петербурге откроется первый музей СВО (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый музей, посвященный причинам и истории российской спецоперации, откроется в Санкт-Петербурге на Думской улице. Посещение музея будет осуществляться на пожертвования. «На площади в 337,5 кв. м. черновые работы практически завершены, и посетители уже могут ознакомиться с некоторыми экспонатами, в том числе с элементами поврежденной техники из приграничных регионов», — рассказал «Коммерсанту-СПб» глава фонда «Новая история» Алексей Ковалев. По его словам, в музее гости смогут посетить мастер-классы и семинары с участниками СВО. По словам Ковалева, за год с апреля фонд инвестировал в проект около 15 миллионов рублей, не считая вклада волонтеров, благодаря которым многие работы были выполнены бесплатно. «Огромное количество работ выполнены бесплатно», — отметил он. Посещение музея будет возможно на основе пожертвований. Музей СВО открывается на Думской улице. Ее неофициально называют «барной улицей» Санкт-Петербурга из-за обилия увеселительных заведений. Музеи спецоперации открываются во многих городах России. Подобные площадки работают в Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле. В Москве на базе парка «Патриот» организовали выставку трофейного вооружения. Экспозиция с захваченным оружием противника ездит по разным городам России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый музей, посвященный причинам и истории российской спецоперации, откроется в Санкт-Петербурге на Думской улице. Посещение музея будет осуществляться на пожертвования. «На площади в 337,5 кв. м. черновые работы практически завершены, и посетители уже могут ознакомиться с некоторыми экспонатами, в том числе с элементами поврежденной техники из приграничных регионов», — рассказал «Коммерсанту-СПб» глава фонда «Новая история» Алексей Ковалев. По его словам, в музее гости смогут посетить мастер-классы и семинары с участниками СВО. По словам Ковалева, за год с апреля фонд инвестировал в проект около 15 миллионов рублей, не считая вклада волонтеров, благодаря которым многие работы были выполнены бесплатно. «Огромное количество работ выполнены бесплатно», — отметил он. Посещение музея будет возможно на основе пожертвований. Музей СВО открывается на Думской улице. Ее неофициально называют «барной улицей» Санкт-Петербурга из-за обилия увеселительных заведений. Музеи спецоперации открываются во многих городах России. Подобные площадки работают в Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле. В Москве на базе парка «Патриот» организовали выставку трофейного вооружения. Экспозиция с захваченным оружием противника ездит по разным городам России.